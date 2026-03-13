Gaziantep'te 3 futbolcu Fenerbahçe maçında yok!

Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaşan Gaziantep FK'da 3 oyuncu cezalı duruma düştü. Gaziantep FK'da Arda Kızıldağ, Lungoyi ve Nazım Sangare, gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. 3 futbolcu, gelecek hafta forma giyemeyecek.
Gaziantep FK, ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Arda Kızıldağ, Lungoyi ve Nazım Sangare, cezaları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
