13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
2-0
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
1-4
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
22:30
13 Mart
Alaves-Villarreal
23:00
13 Mart
Torino-Parma
22:45
13 Mart
Marsilya-Auxerre
22:45
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
0-026'

Gaziantep'te 3 futbolcu Fenerbahçe maçında yok!

Antalyaspor ile karşılaşan Gaziantep FK'da sarı kart gören Arda Kızıldağ, Lungoyi ve Nazım Sangare, Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

calendar 13 Mart 2026 21:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Gaziantepfk.org
Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaşan Gaziantep FK'da 3 oyuncu cezalı duruma düştü. Gaziantep FK'da Arda Kızıldağ, Lungoyi ve Nazım Sangare, gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. 3 futbolcu, gelecek hafta forma giyemeyecek.

Gaziantep FK, ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Arda Kızıldağ, Lungoyi ve Nazım Sangare, cezaları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
