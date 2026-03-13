Fenerbahçe'de acil toplantı!

Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda konuk olduğu Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorla kaybetti.
Sarı-lacivertliler, bu mağlubiyetle birlikte şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı.
Fenerbahçe Yönetimi, bu maçın ardından harekete geçti.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Karagümrük maçının ardından şu anda tam kadro acil durum toplantısı yapıyor.
Sarı-lacivertliler, bu mağlubiyetle birlikte şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı.
Fenerbahçe Yönetimi, bu maçın ardından harekete geçti.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Karagümrük maçının ardından şu anda tam kadro acil durum toplantısı yapıyor.