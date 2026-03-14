14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
20:00
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
13:30
14 Mart
Angers-Nice
21:00
14 Mart
Lorient-Lens
19:00
14 Mart
Udinese-Juventus
22:45
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
20:00
14 Mart
Inter-Atalanta
17:00
14 Mart
Real Madrid-Elche
23:00
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
20:30
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
18:15
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
16:00
14 Mart
West Ham United-M.City
23:00
14 Mart
Chelsea-Newcastle
20:30
14 Mart
Arsenal-Everton
20:30
14 Mart
Sunderland-Brighton
18:00
14 Mart
Burnley-Bournemouth
18:00
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
20:30
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
17:30
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
17:30
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
17:30
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
17:30
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
20:00
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
13:30
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
20:00
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
20:00
14 Mart
AS Monaco-Brest
23:05

Barış Alper için açıklama: "50-60 milyon euroya satmam"

Bünyamin Gezer, Galatasaray'ın güçlü kadrosu sayesinde transferlerin ilk seçenek olmasının zor olduğunu, özellikle Noa Lang'ın takımda 1 numara olamayacağını ve Barış Alper Yılmaz'ın ise 50-60 milyon Euro'ya bile satılmaması gerektiğini söyledi.

14 Mart 2026 12:23 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2026 12:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Barış Alper için açıklama: '50-60 milyon euroya satmam'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig lideri Galatasaray, 3 kulvarda dolu dizgin yoluna devam ediyor.

Kış transfer döneminde kadrosunu alternatifli hale getiren Sarı-Kırmızılılar, büyük çıkış yakaladı.

343 Digital Youtube kanalında eski hakem ve futbol yorumcusu Bünyamin Gezer, Galatasaray ile ilgili yorumlarda bulundu.

Gezer'in değerlendirmeleri şu şekilde:

"NOA LANG, HİÇBİR ZAMAN 1 NUMARA OLMAZ"

"Transfer döneminde 'Galatasaray'a transfer yapmak zordur' dedim. Çünkü oyuncuları kesemiyorsun. Noa Lang, Galatasaray'da hiçbir zaman 1 numara olamaz! Çünkü kadro güçlü. Okan Hoca bu hafta kimi oynatacağını düşünmeye başlamıştır."

"BARIŞ ALPER'İ 50-60 MİLYON EURO'YA SATMAM"

"Galatasaray taraftarı zaman zaman yönetime kızıyor ancak Dursun Özbek'e helal olsun. Barış Alper Yılmaz'ı satmadı. 30 milyon Euro'ya Barış Alper gibi bir oyuncu bulamazdın. Barış Alper'i şu an 50-60 milyon Euro'ya satmam." 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.