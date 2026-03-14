Barış Alper için açıklama: '50-60 milyon euroya satmam'

Süper Lig lideri Galatasaray, 3 kulvarda dolu dizgin yoluna devam ediyor.
Kış transfer döneminde kadrosunu alternatifli hale getiren Sarı-Kırmızılılar, büyük çıkış yakaladı.
343 Digital Youtube kanalında eski hakem ve futbol yorumcusu Bünyamin Gezer, Galatasaray ile ilgili yorumlarda bulundu.
Gezer'in değerlendirmeleri şu şekilde:
"NOA LANG, HİÇBİR ZAMAN 1 NUMARA OLMAZ"
"Transfer döneminde 'Galatasaray'a transfer yapmak zordur' dedim. Çünkü oyuncuları kesemiyorsun. Noa Lang, Galatasaray'da hiçbir zaman 1 numara olamaz! Çünkü kadro güçlü. Okan Hoca bu hafta kimi oynatacağını düşünmeye başlamıştır."
"BARIŞ ALPER'İ 50-60 MİLYON EURO'YA SATMAM"
"Galatasaray taraftarı zaman zaman yönetime kızıyor ancak Dursun Özbek'e helal olsun. Barış Alper Yılmaz'ı satmadı. 30 milyon Euro'ya Barış Alper gibi bir oyuncu bulamazdın. Barış Alper'i şu an 50-60 milyon Euro'ya satmam."
Kış transfer döneminde kadrosunu alternatifli hale getiren Sarı-Kırmızılılar, büyük çıkış yakaladı.
343 Digital Youtube kanalında eski hakem ve futbol yorumcusu Bünyamin Gezer, Galatasaray ile ilgili yorumlarda bulundu.
Gezer'in değerlendirmeleri şu şekilde:
"NOA LANG, HİÇBİR ZAMAN 1 NUMARA OLMAZ"
"Transfer döneminde 'Galatasaray'a transfer yapmak zordur' dedim. Çünkü oyuncuları kesemiyorsun. Noa Lang, Galatasaray'da hiçbir zaman 1 numara olamaz! Çünkü kadro güçlü. Okan Hoca bu hafta kimi oynatacağını düşünmeye başlamıştır."
"BARIŞ ALPER'İ 50-60 MİLYON EURO'YA SATMAM"
"Galatasaray taraftarı zaman zaman yönetime kızıyor ancak Dursun Özbek'e helal olsun. Barış Alper Yılmaz'ı satmadı. 30 milyon Euro'ya Barış Alper gibi bir oyuncu bulamazdın. Barış Alper'i şu an 50-60 milyon Euro'ya satmam."