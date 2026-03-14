14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
20:00
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
13:30
14 Mart
Angers-Nice
21:00
14 Mart
Lorient-Lens
19:00
14 Mart
Udinese-Juventus
22:45
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
20:00
14 Mart
Inter-Atalanta
17:00
14 Mart
Real Madrid-Elche
23:00
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
20:30
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
18:15
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
16:00
14 Mart
West Ham United-M.City
23:00
14 Mart
Chelsea-Newcastle
20:30
14 Mart
Arsenal-Everton
20:30
14 Mart
Sunderland-Brighton
18:00
14 Mart
Burnley-Bournemouth
18:00
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
20:30
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
17:30
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
17:30
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
17:30
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
17:30
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
20:00
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
13:30
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
20:00
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
20:00
14 Mart
AS Monaco-Brest
23:05

Beşiktaş, Sassuolo'nun Fransız yıldızı Armand Lauriente için yeniden çalışma başlattı. Sözleşmesi 2027'de bitecek kanat oyuncusu için menajerler aracılığıyla nabız yoklandı.

Beşiktaş'ta hedef yeniden Lauriente!
Yeni transferlerle toparlanan Beşiktaş, bir yandan Avrupa kupalarına katılma mücadelesi verirken, diğer yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Yaz aylarında kadrosunu güçlendirmek ve gelecek sezon şampiyonluğa oynamak isteyen siyah-beyazlılar, şimdiden bazı isimlerle temasa geçmeye başladı.

KARTAL'I UÇURACAK YENİ KANAT

Siyah beyazlı ekip, 27 yaşındaki kanat oyuncusu Armand Lauriente için tekrar masaya oturmak istiyor.

Sassuolo'da forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu için menajerler aracılığıyla nabız yoklandı.

FEDAKARLIKTAN KAÇINMAYACAK

Siyah-beyazlılar, Fransız oyuncuyu geçtiğimiz yaz tarnsfer döneminde de istemiş ancak İtalyan ekibiyle bonservis konusunda anlaşma sağlayamamıştı.

Sassuolo'yla sözleşmesi 2027 haziranda bitecek olan oyuncuyu için Beşiktaş yönetimi, bu kez sözleşme imzalamak istiyor.

Kanat transferinde listenin ilk sırasında yer alan Fransız yıldız için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacak. 

EZELİ RAKİPLER DE İSTEDİ

Armand Lauriente'yi yaz aylarında Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray ile Fenerbahçe de istemiş ancak iki kulüp de oyuncuyu transfer
etmeyi başaramamıştı.

PERFORMANSI

Piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Armand Lauriente, bu sezon 29 maçta oynadı ve 5 gol atıp, 7 de asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
