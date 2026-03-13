Bahçeşehir Koleji, Denizli deplasmanından galibiyetle ayrıldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 79-65 mağlup etti.
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Musa Kazım Çetin
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Zoriks 10, Bleijenbergh 11, Miles 8, Roko Badzim 6, Mahir Ağva 8, Emre Tanışan, Griffin 13, Cazalon 5, Omic 4
Bahçeşehir Koleji: Homesley 14, Mitchell 4, Flynn 9, İsmet Akpınar 16, Williams 4, Ford 10, Furkan Haltalı 7, Ponitka 2, Göktuğ Baş 2, Hale 11
1. Periyot: 21-15
Devre: 38-38
3. Periyot: 46-60
Beş faulle oyundan çıkan: 31.00 Miles (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Musa Kazım Çetin
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Zoriks 10, Bleijenbergh 11, Miles 8, Roko Badzim 6, Mahir Ağva 8, Emre Tanışan, Griffin 13, Cazalon 5, Omic 4
Bahçeşehir Koleji: Homesley 14, Mitchell 4, Flynn 9, İsmet Akpınar 16, Williams 4, Ford 10, Furkan Haltalı 7, Ponitka 2, Göktuğ Baş 2, Hale 11
1. Periyot: 21-15
Devre: 38-38
3. Periyot: 46-60
Beş faulle oyundan çıkan: 31.00 Miles (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)