Domenico Tedesco için ayrılık yanıtı!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Fatih Karagümrük maçının ardından stadyumda acil koduyla toplandı.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz'den bu toplantı sonrası teknik Domenico Tedesco için açıklama geldi.
HT Spor'da yer alan habere göre, Ali Gürbüz, Tedesco için gelen "Hocayla yolların ayrıldığı söyleniyor." sözlerin ardından, "Böyle bir karar alınmadı. Daha sonra açıklama yapacağız!" yanıtını verdi.
Fenerbahçe Yönetimi'nin Fatih Karagümrük maçı sonrası toplantısı yaklaşık 1 saat sürdü. Sarı-lacivertli idareciler, daha sonra stadyumdan ayrıldı.
CUMARTESİ YENİDEN TOPLANTI
Fatih Karagümrük maçının ardından stadyumda toplantı yapan Fenerbahçe Yönetimi, bir toplantı daha gerçekleştirecek. Sarı-lacivertli yönetim, cumartesi günü öğleden sonra yeniden toplanacak.
KULÜBE ÇAĞRILDILAR
Sarı-lacivertli yönetim, bu toplantı kararı ile birlikte teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek'i de cumartesi günü kulübe çağırdı.
Bu toplantının ardından resmi açıklama gelmesi bekleniyor.
TEDESCO GERÇEĞİ
Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenice Tedesco'nun, Fatih Karagümrük maçı biter bitmez stadyumdan ayrıldığı iddia edilmişti. beIN Sports'ta yer alan habere göre, bu iddia gerçeği yansıtmıyor.
Tedesco, maçın ardından soyunma odasına indi, tüm takım çıktıktan sonra stattan ayrıldı.
