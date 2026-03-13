13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
2-0
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
1-4
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
2-073'
13 Mart
Alaves-Villarreal
1-046'
13 Mart
Torino-Parma
3-156'
13 Mart
Marsilya-Auxerre
0-060'
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
1-1

Domenico Tedesco için ayrılık yanıtı!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz, Fatih Karagümrük maçının ardından teknik direktör Domenico Tedesco için gelen soruya cevap verdi. Fatih Karagümrük maçının ardından toplantı yapan Fenerbahçe Yönetimi, cumartesi günü bir toplantı daha gerçekleştirecek.

calendar 13 Mart 2026 23:16 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2026 23:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Fatih Karagümrük maçının ardından stadyumda acil koduyla toplandı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz'den bu toplantı sonrası teknik Domenico Tedesco için açıklama geldi.

HT Spor'da yer alan habere göre, Ali Gürbüz, Tedesco için gelen "Hocayla yolların ayrıldığı söyleniyor." sözlerin ardından, "Böyle bir karar alınmadı. Daha sonra açıklama yapacağız!" yanıtını verdi.

Fenerbahçe Yönetimi'nin Fatih Karagümrük maçı sonrası toplantısı yaklaşık 1 saat sürdü. Sarı-lacivertli idareciler, daha sonra stadyumdan ayrıldı.

CUMARTESİ YENİDEN TOPLANTI

Fatih Karagümrük maçının ardından stadyumda toplantı yapan Fenerbahçe Yönetimi, bir toplantı daha gerçekleştirecek. Sarı-lacivertli yönetim, cumartesi günü öğleden sonra yeniden toplanacak.

KULÜBE ÇAĞRILDILAR

Sarı-lacivertli yönetim, bu toplantı kararı ile birlikte teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek'i de cumartesi günü kulübe çağırdı.

Bu toplantının ardından resmi açıklama gelmesi bekleniyor.

TEDESCO GERÇEĞİ

Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenice Tedesco'nun, Fatih Karagümrük maçı biter bitmez stadyumdan ayrıldığı iddia edilmişti. beIN Sports'ta yer alan habere göre, bu iddia gerçeği yansıtmıyor.

Tedesco, maçın ardından soyunma odasına indi, tüm takım çıktıktan sonra stattan ayrıldı.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.