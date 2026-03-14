14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
20:00
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
13:30
14 Mart
Angers-Nice
21:00
14 Mart
Lorient-Lens
19:00
14 Mart
Udinese-Juventus
22:45
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
20:00
14 Mart
Inter-Atalanta
17:00
14 Mart
Real Madrid-Elche
23:00
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
20:30
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
18:15
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
16:00
14 Mart
West Ham United-M.City
23:00
14 Mart
Chelsea-Newcastle
20:30
14 Mart
Arsenal-Everton
20:30
14 Mart
Sunderland-Brighton
18:00
14 Mart
Burnley-Bournemouth
18:00
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
20:30
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
17:30
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
17:30
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
17:30
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
17:30
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
20:00
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
13:30
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
20:00
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
20:00
14 Mart
AS Monaco-Brest
23:05

Gençlerbirliği'nin konuğu Beşiktaş

Gençlerbirliği, Süper Lig'de 15 Mart Pazar günü Beşiktaş'ı ağırlayacak

Gençlerbirliği'nin konuğu Beşiktaş
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

Ligdeki son 5 maçında 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan Gençlerbirliği, haftaya 25 puanla 12. sırada girdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, kuruluşunun 103. yılını kutladığı haftada Beşiktaş'ı yenerek hem galibiyet özlemini sonlandırmayı hem de küme düşme hattıyla puan farkını açmayı amaçlıyor.

18 gün süren Levent Şahin döneminden sonra teknik direktörlük görevine bu sezon ikinci kez Volkan Demirel'i getiren başkent temsilcisi, son maçında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Gençlerbirliği, 2 puan alabildiği son 3 haftada gol sevinci yaşayamadı.

Alanyaspor maçında kart cezasını tamamlayan Franco Tongya, Demirel'in görev vermesi durumunda Beşiktaş'a karşı oyanayabilecek. Bir ay süren sakatlığının ardından iyileşme sürecine giren Oğulcan Ülgün ise Beşiktaş maçı öncesi takımla çalışmalara başladı.

EVİNDE BAŞKA

Natura Dünyası Gençlerbirliği, evindeki son 7 lig maçında mağlup olmadı.

Gençlerbirliği, sahasında son yenilgisini 26 Ekim 2025'te yaşadı. TÜMASON Konyaspor'a, 10. hafta mücadelesinde 2-1 kaybeden kırmızı-siyahlı ekip, daha sonra Eryaman Stadı'nda çıktığı 7 lig maçında (4 galibiyet, 3 beraberlik) sahadan puansız ayrılmadı.

Başkent temsilcisi, Ankara'da bu sezon RAMS Başakşehir (2-1) ve Trabzonspor (4-3) gibi üst sıraları hedefleyen takımları da yenmeyi başardı.

Gençlerbirliği, 25. hafta sonunda ulaştığı 25 puanın 19'unu Eryaman Stadı'nda topladı.

Kırmızı-siyahlılar, deplasmandaki tek galibiyetini ise 2-1'lik skorla Beşiktaş'a karşı elde etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
