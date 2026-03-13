13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
2-0
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
1-4
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
22:30
13 Mart
Alaves-Villarreal
23:00
13 Mart
Torino-Parma
22:45
13 Mart
Marsilya-Auxerre
22:45
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
0-026'

Gaziantep FK, Antalya'da hasreti bitirdi!

Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK, Antalyaspor'u deplasmanda 4-1 mağlup etti. Gaziantep FK, ligde 4 hafta sonra kazandı.

calendar 13 Mart 2026 22:00
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK, Antalyaspor deplasmanına konuk oldu. Gaziantep FK, Corendon Airlines Park'taki maçı 4-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada konuk ekip Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 59 ve 76. dakikalarda Muhammed Bayo, 65. dakikada Kacper Kozlowski ve 82. dakikada Drissa Camara attı.

Antalyaspor'un tek golünü 90+3. dakikada Ramzi Safuri kaydetti.

Gaziantep FK, bu galibiyetle birlikte ligde 4 hafta sonra kazandı.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK, 33 puana yükseldi. Antalyaspor, 24 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Gaziantep FK, Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Antalyaspor, Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.

FENERBAHÇE MAÇINDA YOKLAR

Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaşan Gaziantep FK'da 3 oyuncu cezalı duruma düştü.

Gaziantep FK'da Arda Kızıldağ, Lungoyi ve Nazım Sangare, gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. 3 futbolcu, gelecek hafta forma giyemeyecek.

Gaziantep FK, ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Arda Kızıldağ, Lungoyi ve Nazım Sangare, cezaları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10. dakikada Maxim'in attığı gol, hakem Gürcan Hasova'nın VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

38. dakikada Perez'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda kaleci Julian, ayağıyla topu kurtardı. Pozisyonun devamında meşin yuvarlağı sol çaprazda önünde bulan Lungoyi'nin şutunda kaleci Julian, aynı kurtarışla bir kez daha gole engel oldu.

45+1. dakikada Bayo'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci Julian gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
