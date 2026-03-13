Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK, Antalyaspor deplasmanına konuk oldu. Gaziantep FK, Corendon Airlines Park'taki maçı 4-1'lik skorla kazandı.



Karşılaşmada konuk ekip Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 59 ve 76. dakikalarda Muhammed Bayo, 65. dakikada Kacper Kozlowski ve 82. dakikada Drissa Camara attı.



Antalyaspor'un tek golünü 90+3. dakikada Ramzi Safuri kaydetti.



Gaziantep FK, bu galibiyetle birlikte ligde 4 hafta sonra kazandı.



Bu sonucun ardından Gaziantep FK, 33 puana yükseldi. Antalyaspor, 24 puanda kaldı.



Ligin gelecek haftasında Gaziantep FK, Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Antalyaspor, Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.



FENERBAHÇE MAÇINDA YOKLAR



Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaşan Gaziantep FK'da 3 oyuncu cezalı duruma düştü.



Gaziantep FK'da Arda Kızıldağ, Lungoyi ve Nazım Sangare, gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. 3 futbolcu, gelecek hafta forma giyemeyecek.



Gaziantep FK, ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Arda Kızıldağ, Lungoyi ve Nazım Sangare, cezaları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



10. dakikada Maxim'in attığı gol, hakem Gürcan Hasova'nın VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



38. dakikada Perez'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda kaleci Julian, ayağıyla topu kurtardı. Pozisyonun devamında meşin yuvarlağı sol çaprazda önünde bulan Lungoyi'nin şutunda kaleci Julian, aynı kurtarışla bir kez daha gole engel oldu.



45+1. dakikada Bayo'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci Julian gole izin vermedi.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)



