13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
2-0
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
1-4
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
2-0
13 Mart
Alaves-Villarreal
1-1
13 Mart
Torino-Parma
4-1
13 Mart
Marsilya-Auxerre
1-0
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
1-1

Jasikevicius: "Toparlanmalıyız"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Kızılyıldız mağlubiyetinin ardından konuştu.

calendar 14 Mart 2026 01:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Kızılyıldız mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Sarunas Jasikevicius'un maç sonu görüşleri şu şekilde:

"Öncelikle rakibimizi ve Sasa'yı tebrik etmek istiyorum. Bu akşam gerçekten iyi değildik. Sahadaki tavrımız da en iyisi değildi. Yeniden toparlamamız gerekiyor. Yeni bir kazanma serisine başlamamız gerekiyor. Ben oyuncularımı da tebrik etmek istiyorum. Harika bir iş çıkarıyorlar. Sakatlık problemlerimiz var ama buna rağmen savaşmayı sürdüren, bu şartlarda maç kazanan bir oyuncu grubuna sahibiz. Sezonun son üç ayı için kendimize bir şans daha veriyoruz ama bugün kesinlikle kazanmayı hak etmedik."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
