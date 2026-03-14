13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
2-0
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
1-4
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
2-0
13 Mart
Alaves-Villarreal
1-1
13 Mart
Torino-Parma
4-1
13 Mart
Marsilya-Auxerre
1-0
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
1-1

Villarreal puanı son nefeste aldı

La Liga'da Deportivo Alaves, son dakikalarda yediği golle Villarreal ile 1-1 berabere kaldı.

calendar 14 Mart 2026 01:01
İspanya La Liga'nın 28. haftasında Alaves ile Villarreal kozlarını paylaştı.

Estadio Mendizorrotza'da oynanan müsabakayı 1-1'lik sonuçla tamamlandı.

Deportivo Alaves'in golünü 40. dakikada kendi kalesine Rafa Marin kaydetti.

Villarreal'in golü ise 90+8'de Nicolas Pepe'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Alaves puanını 28'a yükseltirken, Villarreal ise 55 puana yükseldi.

GELECEK MAÇLARI

Alaves gelecek hafta Celta Vigo ile deplasmanda karşılaşacak. Villarreal ise kendi sahasında Real Sociedad ile karşılaşacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
IAB
