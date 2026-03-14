Villarreal puanı son nefeste aldı

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Alaves ile Villarreal kozlarını paylaştı.



Estadio Mendizorrotza'da oynanan müsabakayı 1-1'lik sonuçla tamamlandı.



Deportivo Alaves'in golünü 40. dakikada kendi kalesine Rafa Marin kaydetti.



Villarreal'in golü ise 90+8'de Nicolas Pepe'den geldi.



Bu sonuçla birlikte Alaves puanını 28'a yükseltirken, Villarreal ise 55 puana yükseldi.



GELECEK MAÇLARI



Alaves gelecek hafta Celta Vigo ile deplasmanda karşılaşacak. Villarreal ise kendi sahasında Real Sociedad ile karşılaşacak.