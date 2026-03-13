13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
2-0DA
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
0-0DA
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
22:30
13 Mart
Alaves-Villarreal
23:00
13 Mart
Torino-Parma
22:45
13 Mart
Marsilya-Auxerre
22:45
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
22:00

Gary Lineker'den Galatasaray'ın iptal edilen golüne tepki

İngiliz efsane Gary Lineker, Galatasaray - Liverpool maçını değerlendirdi ve sarı-kırmızılıların Victor Osimhen ile bulduğu golün iptal kararının yanlış olduğunu söyledi.

calendar 13 Mart 2026 20:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Gary Lineker'den Galatasaray'ın iptal edilen golüne tepki
İngiliz futbol efsanesi Gary Lineker, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan ilk maçı değerlendirdi.

Lineker, Galatasaray'ın Victor Osimhen ile bulduğu golde iptal kararının yanlış olduğunu söyledi.

Gary Lineker, "Bu pozisyonu 50 kez izledim. Barış Alper Yılmaz'ın bir etkisi yok. Bu çok kötü bir karar ve VAR bunu onayladı." diye konuştu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında ağırladığı Liverpool'u Mario Lemina'nın golüyle 1-0 mağlup etmişti. Karşılaşmanın rövanşı, 18 Mart Çarşamba günü İngiltere'de oynanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 26 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Gaziantep FK 26 7 10 9 31 41 31
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Antalyaspor 26 6 7 13 24 39 25
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 23 46 17
