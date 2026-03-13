Gary Lineker'den Galatasaray'ın iptal edilen golüne tepki

İngiliz futbol efsanesi Gary Lineker, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan ilk maçı değerlendirdi.
Lineker, Galatasaray'ın Victor Osimhen ile bulduğu golde iptal kararının yanlış olduğunu söyledi.
Gary Lineker, "Bu pozisyonu 50 kez izledim. Barış Alper Yılmaz'ın bir etkisi yok. Bu çok kötü bir karar ve VAR bunu onayladı." diye konuştu.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında ağırladığı Liverpool'u Mario Lemina'nın golüyle 1-0 mağlup etmişti. Karşılaşmanın rövanşı, 18 Mart Çarşamba günü İngiltere'de oynanacak.
Gary Lineker: "Bu pozisyonu 50 kez izledim. Barış Alper Yılmaz'ın bir etkisi yok. Bu çok kötü bir karar ve VAR bunu onayladı."
