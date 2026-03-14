Gol için yanıp tutuşuyor: 'Göreceksiniz Oh'u!'

Beşiktaş'ın ara transferde 14 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Hyeon-Gyu Oh, ilk 6 maçta 4 gol ve 1 asistlik performansla parladı.
Ancak son iki maçta skor üretemeyen Güney Koreli forvet, antrenmanlarda gol vuruşlarına ağırlık verdi.
Derbideki mağlubiyet ve katkı eksikiği onu üzse de Oh, Gençlerbirliği deplasmanında eski günlerine dönmeyi hedefliyor.
Beşiktaş formasıyla müthiş bir başlangıç yapan Hyeon-Gyu Oh, son iki haftadır gol ve asisst yapamamanın sıkıntısını yaşıyor. Kocaelispor ve özellikle Galatasaray derbisinde sessiz kalan Güney Koreli forvet, ekstra antrenmanlarla formunu geri kazanmaya çalışıyor.
Oh, başkentteki Gençlerbirliği maçında mutlaka skor üretmek istiyor.
