Aleksandar Stanojevic: 'İnancın getirdiği bir galibiyet'

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Fenerbahçe karşısında elde ettikleri galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Sırp teknik adam, maç boyunca galibiyete inandıklarını vurguladı.
"İNANCIN GETİRDİĞİ BİR GALİBİYET"
Karşılaşmayı değerlendiren Stanojevic, takımının sahadaki inancının sonuca yansıdığını söyledi:
"İnancın getirdiği bir galibiyet bu."
"BAŞINDAN BERİ GALİBİYET OLACAĞINI BİLİYORDUK"
İkinci golün ardından galibiyetten emin olduğunu ifade eden Stanojevic, "İkinci golün ardından tamamen galibiyet alacağımızı hissettim. Açıkçası başından beri biz galibiyet olacağını biliyorduk." dedi.
BASIN TOPLANTISI
İyi bir galibiyet aldıklarını ifade eden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, "İyi bir galibiyetin ardından kendimi iyi hissediyorum. Futbolcularıma saygı duyuyorum gösterdikleri galibiyet arzularından dolayı" şeklinde konuştu.
'LİGDE KALMAYI UMUT EDİYORUZ'
Ligde kalma umutlarıyla alakalı da konuşan Stanojevic, "Büyük ve hak ettiğimiz bir galibiyetti. Fenerbahçe topu tutan taraf oldu ama tehlike yaratamadı. Elbette ligde kalmayı umut ediyoruz, istiyoruz. Bu bizim arzumuz. Bu galibiyet bize hayatta kalma aşısı gibi geldi. Bundan sonrasında da devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.
"MAÇIN BAŞINDAN BERİ KAZANMA HIRSIYLA ÇIKTIK"
1959'dan sonra Fenerbahçe'ye karşı aldıkları ilk galibiyetin sorulması üzerine ise Sırp teknik adam, şöyle dedi:
"Fenerbahçe hakkında bu tarz konuşmaları çok fazla yapmak istemiyorum. Büyük bir kulüp Fenerbahçe. Ama kulübümüzün de galibiyete ihtiyacı vardı. Bunu hak ediyorduk, istiyorduk. Bazı futbolcuların yedek kulübesinde tuttum. Çünkü Fenerbahçe'nin Samsunspor ve Antalyaspor maçından sonra bir geri dönüşleri oldu. Maçın başından beri kazanma hırsıyla çıktık sahaya. Bazı oyuncularımı da bu noktada kullanmak istedim ve sonuç olarak galibiyeti elde ettik."
"EKSTRA MOTİVASYON GEREKMİYOR"
Herkesin maça inanç ve arzuyla çıktığını ifade eden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, "Büyük bir kulüp olduğundan Fenerbahçe maçı için ekstra motivasyon gerekmiyor. Ligin ilk yarısında hoca ben değildim. Başka bir hoca vardı ama maalesef Karagümrük için burada çok fazla şanssızlıklar olmuştu. Bunları izledim ve gördüm. Hoca olarak benim söyleyeceğim şey inanç. Burada inanç çok önemli. Başkandan bana, benden futbolculara, futbolculardan tüm çalışanlara kadar herkes bu maça inanç ve arzuyla çıktı" diyerek sözlerini noktaladı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Kerem Aktürkoğlu'ndan flaş hamle!
-
9
Fenerbahçe'den stopere Diogo Leite hamlesi!
-
8
Galatasaray, 2026/27 kombine fiyatlarını açıkladı
-
7
Beşiktaş'ta Cengiz Ünder için sürpriz karar
-
6
Galatasaray yayın geliri için Tahkim'e gidiyor!
-
5
PFDK'den Leroy Sane kararı
-
4
Ertuğrul Doğan: "Üç kulüp karşı çıktı!"
-
3
Sadettin Saran'dan Sörloth ve Darwin Nunez için açıklama
-
2
N'Golo Kante'nin yeni evi şaşırttı
-
1
Dortmund, Salih Özcan ile ayrılığı duyurdu
- 23:54 Youssef En-Nesyri gollerine devam ediyor!
- 23:41 Dursun Özbek'ten Liverpool için açıklama!
- 23:25 Nihat Kahveci'den Fenerbahçe değerlendirmesi!
- 23:16 Domenico Tedesco için ayrılık yanıtı!
- 23:10 Sami Uğurlu: "Unutmak isteyeceğimiz bir akşam"
- 23:07 Volkan Demirel: "Beşiktaş'ı yenmek için mücadele edeceğiz"
- 22:53 Süleyman Hurma: "Hakemler haksızlık yapıyor"
- 22:47 Aleksandar Stanojevic: "İnancın getirdiği bir galibiyet"
- 22:38 Zeki Murat Göle: "Bizim için bir şok!"
- 22:32 Fatih Karagümrük: "Fenerbahçe değil, tevekkül"
- 22:30 Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası Galatasaray'dan paylaşım!
- 22:30 Matteo Guendouzi: "Bebek gibi oynadık"
- 22:22 Kerem Aktürkoğlu'ndan flaş hamle!
- 22:21 Bahçeşehir Koleji, Denizli deplasmanından galibiyetle ayrıldı
- 22:16 Fred: "Açıklanamaz bir durumun içerisindeyiz"
- 22:07 Iğdır FK'de teknik direktör Kenan Koçak istifa etti
- 22:05 Fenerbahçe'de acil toplantı!
- 22:00 Gaziantep FK, Antalya'da hasreti bitirdi!
- 21:57 Fenerbahçe zirve yarışında ağır hasarlı!
- 21:48 CANLI: Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko
- 21:19 Gaziantep'te 3 futbolcu Fenerbahçe maçında yok!
- 20:49 Schalke'nin gol sigortası Dzeko hazır
- 20:32 Gary Lineker'den Galatasaray'ın iptal edilen golüne tepki
- 20:29 Bartuğ Elmaz'dan Fenerbahçe'ye karşı bir ilk!
- 20:24 Fatih Karagümrük'te penaltı itirazı!
- 19:52 Semih Kılıçsoy'dan geleceği için açıklama
- 19:16 Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
- 19:00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: 11'ler
- 18:53 Rosenior'dan 5-2 sonrası tur mesajı
- 18:40 Barcelona'dan Rashford için açıklama!
- 18:38 Serdal Adalı, Mehmet Şimşek'i ziyaret etti
- 18:15 Jose Mourinho'ya ceza! Benfica itiraz edecek!
- 18:10 Bilbao'da UEFA güvenlik zirvesi
- 17:57 Potanın Perileri, elemelerde ki 3. maçında Japonya karşısında
- 17:54 Fenerbahçe'de 17'lik yeni hedef: Ibrahim Diakite
- 17:42 Pio Esposito için Ada'da transfer yarışı!
- 17:27 Yusuf Akçiçek, Fransa'da ameliyat oldu
- 17:20 Scott McTominay için sözleşme açıklaması!
- 17:13 Dzanan Musa'dan Ergin Ataman itirafı!
- 17:02 Berkay Yılmaz'dan Beşiktaş ve Trabzonspor için yanıtı!
- 17:01 Arne Slot'tan Alisson ve Chiesa için sakatlık açıklaması!
- 17:00 Ergin Ataman: "Sosyal medyaya göre kötü koçum"
- 16:41 Gençlerbirliği'nden Yüksel Yıldırım'a tepki
- 16:29 Serdal Adalı'dan Milli Eğitim Bakanı Tekin'e ziyaret
- 16:18 Chelsea'de Reece James ile 2032'ye kadar devam
- 16:11 Türkiye'nin acı kaybı: İlber Ortaylı vefat etti
- 16:10 Tek penaltı için 226 km yol gidecekler
- 15:59 TFF 1. Lig'den 2 kulübe PFDK sevki
- 15:54 PFDK'dan Muşspor ve Bursaspor'a ceza
- 15:36 Aydın Belediyespor, ligde kalmak için Eczacıbaşı'na karşı
- 15:20 Beşiktaş'ın MHK tepkisi: "Tahammül kalmadı!"
- 14:59 Futbol liglerinde haftanın maç programı
- 14:50 Milli para masa tenisçilerden, Polonya'da 2 madalya
- 14:39 Karşıyaka, evinde Türk Telekom'a karşı final maçında
- 14:33 Manisa Basket, zorlu Trabzonspor deplasmanında
- 14:25 Kritik maçta Petkimspor, Erokspor deplasmanında
- 14:21 Fenerbahçe'ye Fair Play Altın Şeref Bayrağı
- 14:14 Dortmund, Salih Özcan ile ayrılığı duyurdu
- 14:13 Karşıyaka'da hedef Ayvalık'a karşı 3 puan
- 14:09 Bodrum, evinden uzakta çok formda
Schalke'nin gol sigortası Dzeko hazır
Rosenior'dan 5-2 sonrası tur mesajı
Barcelona'dan Rashford için açıklama!
Scott McTominay için sözleşme açıklaması!
Arne Slot'tan Alisson ve Chiesa için sakatlık açıklaması!
Chelsea'de Reece James ile 2032'ye kadar devam
Dortmund, Salih Özcan ile ayrılığı duyurdu
Wayne Rooney: "Tottenham bir rezalet"
Joe Gomez'den Galatasaray için mesaj!
Eden Hazard: "Vinicius 30 yaşında futbolu bırakabilir!"
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|25
|19
|4
|2
|59
|18
|61
|2
|Fenerbahçe
|26
|16
|9
|1
|57
|27
|57
|3
|Trabzonspor
|25
|16
|6
|3
|51
|29
|54
|4
|Beşiktaş
|25
|13
|7
|5
|45
|30
|46
|5
|Başakşehir
|25
|12
|6
|7
|44
|27
|42
|6
|Göztepe
|25
|11
|9
|5
|28
|18
|42
|7
|Kocaelispor
|25
|9
|6
|10
|22
|25
|33
|8
|Gaziantep FK
|26
|8
|9
|9
|35
|42
|33
|9
|Samsunspor
|25
|7
|11
|7
|27
|30
|32
|10
|Rizespor
|25
|7
|9
|9
|32
|35
|30
|11
|Alanyaspor
|25
|5
|12
|8
|26
|30
|27
|12
|Gençlerbirliği
|25
|6
|7
|12
|28
|34
|25
|13
|Konyaspor
|25
|5
|9
|11
|28
|38
|24
|14
|Antalyaspor
|26
|6
|6
|14
|25
|43
|24
|15
|Eyüpspor
|25
|5
|7
|13
|19
|36
|22
|16
|Kasımpaşa
|25
|4
|9
|12
|21
|36
|21
|17
|Kayserispor
|25
|3
|11
|11
|19
|46
|20
|18
|Karagümrük
|26
|4
|5
|17
|24
|46
|17