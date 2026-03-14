Potanın Perileri, elemelerdeki dördüncü maçında Avustralya karşısında

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki 4. maçında 15 Mart Pazar günü Avustralya ile karşı karşıya gelecek.



Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.



Milliler, C Grubu'ndaki ilk iki mücadelede 1'er galibiyet ve yenilgi yaşadı.



Avustralya ise çıktığı iki maçı da kazandı.



Ay-yıldızlılar, 14 Mart Cumartesi günü Japonya ile kozlarını paylaşacak.



Grupta da 15 Mart Pazar günü saat 14.30'da Macaristan-Arjantin ve saat 17.30'da Kanada-Japonya müsabakaları oynanacak.



