Fenerbahçeli futbolculara tehdit mesajı!

Süper Lig'de Fatih Karagümrük'e kaybeden Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.
TRT Spor'da yer alan habere göre, bu maçın ardından Fenerbahçe futbolcularının şahsi telefonlarına ve ailelerinin telefonlarına sistematik biçimde tehdit, hakaret ve küfür içerikli mesajlar atıldı.
Futbolcuların ve kulübün avukatları durumu takip ediyor.
Fenerbahçeli futbolculara ve ailelerine atılan mesajların çok ciddi boyutta olduğu belirtildi.
