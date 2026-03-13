13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
2-0
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
1-4
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
2-073'
13 Mart
Alaves-Villarreal
1-046'
13 Mart
Torino-Parma
3-156'
13 Mart
Marsilya-Auxerre
0-060'
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
1-1

Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası Galatasaray'dan paylaşım!

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'e mağlup olduğu karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

13 Mart 2026 22:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu. 

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler sahadan puansız ayrılırken, şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşadı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, maç fazlasıyla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü.

GALATASARAY'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Fenerbahçe'nin puan kaybının ardından Galatasaray cephesinden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılı kulübün resmi X hesabından yapılan paylaşımda taraftara çağrı yapıldı.

Galatasaray'ın paylaşımında,

"HEDEF2026 YOLUNDA YARIN AKŞAM 50.000 ASLAN OMUZ OMUZA RAMS PARK'TA!" ifadeleri kullanıldı.



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
