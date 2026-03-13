Fenerbahçe'den devre arasında Al Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri gollerine devam ediyor.
En-Nesyri Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 26. haftasında Al Riyadh'a karşı oynadıkları karşılaşmada 4. dakikada golünü attı.
Toplam 7 maçta forma giyen En-Nesyri 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Öte yandan Prens Faysal bin Fahd Stadyumu'nda oynanan maçı 3-1 Al Ittihad kaybetti.
En-Nesyri Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 26. haftasında Al Riyadh'a karşı oynadıkları karşılaşmada 4. dakikada golünü attı.
Toplam 7 maçta forma giyen En-Nesyri 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Öte yandan Prens Faysal bin Fahd Stadyumu'nda oynanan maçı 3-1 Al Ittihad kaybetti.