Emirhan İlkhan attı, Torino farklı kazandı!

İtalya Serie A'nın 29. hafta maçında Torino ile Parma karşı karşıya geldi.
Olimpik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Torino, 4-1'lik skorla kazandı.
Torino'ya galibiyeti getiren golleri, 3. dakikada Giovanni Simeone, 54. dakikada Emirhan İlkhan, Mandela Keita (KK) ve 90+1. dakikada Duvan Zapata kaydetti.
Bu sonucun ardından Torino, 33 puana yükseldi. Parma, 34 puanda kaldı.
Serie A'nın gelecek haftasında Torino, Milan deplasmanına gidecek. Parma, Cremonese'yi konuk edecek.
Parma'nın tek golünü ise 20. dakikada Mateo Pellegrino attı.
