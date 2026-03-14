13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
2-0
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
1-4
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
2-0
13 Mart
Alaves-Villarreal
1-1
13 Mart
Torino-Parma
4-1
13 Mart
Marsilya-Auxerre
1-0
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
1-1

Emirhan İlkhan attı, Torino farklı kazandı!

İtalya Serie A'nın 29. hafta maçında Torino, sahasında Parma'yı 4-1 mağlup etti.

calendar 14 Mart 2026 01:16 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2026 01:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İtalya Serie A'nın 29. hafta maçında Torino ile Parma karşı karşıya geldi.

Olimpik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Torino, 4-1'lik skorla kazandı.

Torino'ya galibiyeti getiren golleri, 3. dakikada Giovanni Simeone, 54. dakikada Emirhan İlkhanMandela Keita (KK) ve 90+1. dakikada Duvan Zapata kaydetti.

Parma'nın tek golünü ise 20. dakikada Mateo Pellegrino attı.

Bu sonucun ardından Torino, 33 puana yükseldi. Parma, 34 puanda kaldı.

Serie A'nın gelecek haftasında Torino, Milan deplasmanına gidecek. Parma, Cremonese'yi konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
