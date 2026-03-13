13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
2-0
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
1-4
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
2-073'
13 Mart
Alaves-Villarreal
1-046'
13 Mart
Torino-Parma
3-156'
13 Mart
Marsilya-Auxerre
0-060'
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
1-1

Dursun Özbek'ten Liverpool için açıklama!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynayacakları maç için konuştu.

calendar 13 Mart 2026 23:41
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Kahramanmaraş'ta depremzedelerle iftarda bir araya gelen Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Liverpool maçına hazırlandıklarını belirterek, "İnşallah Liverpool'da güzel bir maç olacak" dedi.

Başkan Dursun Özbek, iftara eşi Mesude Özbek, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan ile Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı İlkin Aydın ile birlikte katıldı.

İftarda konteyner kentte kalan depremzedelerle sohbet edip onların sorunlarını da dinleyen Özbek, depremin ilk gününden beri depremzedelerin yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi.

DURSUN ÖZBEK'TEN AÇIKLAMA

Özbek, "Deprem sonrası bölgede desteklerimiz oldu ve Kahramanmaraş'ta bunlardan bir tanesi. Konteyner kentte yaşayan Maraşlı kardeşlerimizi bayramlarda ve Ramazan günlerinde devamlı ziyaret ediyoruz. Bugün de iftar sofrasında onlarla beraberdik. Amacımız sadece bir konteyner vermek değil, onlara dokunmak, dertleşmek; ihtiyaçları varsa onları gidermek. Dolayısıyla biz onları ziyaret ettikçe onlar da çok memnun oluyorlar. Elimizden geldiği kadar Galatasaray Spor Kulübü olarak bölgedeki ihtiyaç sahibi herkese elimizi uzatıyoruz. Depremin birinci gününden beri böyle. Bugün de buradayız, onlarla beraber iftar yaptık" diye konuştu.

LIVERPOOL İÇİN MESAJ

Başkan Dursun Özbek, kendi sahalarında 1-0 yenerek önemli bir avantaj elde ettikleri Liverpool'la ilgili soru üzerine ise, "Hazırlanıyoruz. İnşallah Liverpool'da güzel bir maç olacak. Amacımız turu geçmek ve Galatasaray'ı, Türk insanını, Türk futbolseverleri ve tüm Türkiye'yi sevince boğmak" dedi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
