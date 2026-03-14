Marsilya evinde tek golle kazandı

Fransa Ligue 1'in 26. haftasında Marsilya, evinde Aj Auxerre'yi konuk etti.
Orange Velodrome Stadyumu'nda oynanan maçı Marsilya 1-0 kazandı.
Marsilya'ya galibiyeti getiren golü 79. dakikada Amine Gouiri kaydetti.
Habib Beye takımın başına geçtikten sonra 4 maçta 3 galibiyet aldı.
Bu sonuçla birlikte Marsilya puanını 49'a çıkarttı, Aj Auxerre ise 19 puanda kaldı.
Lig'in 27. haftasında Marsilya evinde Lille ile; Aj Auxerre evinde Brest ile karşılaşacak.
