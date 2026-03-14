13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
2-0
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
1-4
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
2-0
13 Mart
Alaves-Villarreal
1-1
13 Mart
Torino-Parma
4-1
13 Mart
Marsilya-Auxerre
1-0
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
1-1

Marsilya evinde tek golle kazandı

Ligue 1'in 26. haftasında Marsilya, evinde Aj Auxerre'yi 1-0 mağlup etti.

calendar 14 Mart 2026 00:52
Marsilya evinde tek golle kazandı
Fransa Ligue 1'in 26. haftasında Marsilya, evinde Aj Auxerre'yi konuk etti.

Orange Velodrome Stadyumu'nda oynanan maçı Marsilya 1-0 kazandı.

Marsilya'ya galibiyeti getiren golü 79. dakikada Amine Gouiri kaydetti.

Habib Beye takımın başına geçtikten sonra 4 maçta 3 galibiyet aldı.

Bu sonuçla birlikte Marsilya puanını 49'a çıkarttı, Aj Auxerre ise 19 puanda kaldı.

Lig'in 27. haftasında Marsilya evinde Lille ile; Aj Auxerre evinde Brest ile karşılaşacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
