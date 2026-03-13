13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
2-0
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
1-4
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
2-073'
13 Mart
Alaves-Villarreal
1-045'
13 Mart
Torino-Parma
2-155'
13 Mart
Marsilya-Auxerre
0-059'
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
1-1

Zeki Murat Göle: "Bizim için bir şok!"

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Fatih Karagümrük maçının ardından konuştu.

calendar 13 Mart 2026 22:38 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2026 23:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Göle, "Öncelikle bu akşam bizim adımıza futbol adına konuşabileceğimiz bir şey yok. Böyle kötü bir futbol akşamı yaşattığımız için taraftarımızdan özür dileriz." dedi.

Sözlerine devam eden Zeki Murat Göle, "İkinci yarıdaki değişiklikler etki etmedi, hiçbir şeyi değiştirmedi. Bu akşam bizim için gerçekten bir şok!" diye konuştu.

Sarı-lacivertli antrenör, "İsteksizliğin nedeni neydi?" sorusunun ardından, "Maçta da söylemiştim, flaş röportajda söyledim. Çok fazla eksiğimiz var. Takım çok yoruldu. Aynı oyuncular oynadı. Bu bir neden olabilir ama bu bizim için bahane değil. Böyle bir kayıp kabul edilebilir değil. Sadece arka arkaya gelen maçlar ve takımın genel sakatlık durumuyla ilgili olabilir." dedi.

BASIN TOPLANTISI

Kötü bir futbol akşamı yaşattıkları için sarı-lacivertli taraftarlardan özür dileyen Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle, "Bizim adımıza değerlendirecek pek bir şey yok. İlk dakikadan 90 dakikada kadar istediğimiz performansı sergileyemedik. Böyle kötü futbol akşamı yaşattığımız için taraftarlarımızdan özür diliyoruz" diye konuştu.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
