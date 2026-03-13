Zeki Murat Göle: 'Bizim için bir şok!'

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Göle, "Öncelikle bu akşam bizim adımıza futbol adına konuşabileceğimiz bir şey yok. Böyle kötü bir futbol akşamı yaşattığımız için taraftarımızdan özür dileriz." dedi.
Sözlerine devam eden Zeki Murat Göle, "İkinci yarıdaki değişiklikler etki etmedi, hiçbir şeyi değiştirmedi. Bu akşam bizim için gerçekten bir şok!" diye konuştu.
Sarı-lacivertli antrenör, "İsteksizliğin nedeni neydi?" sorusunun ardından, "Maçta da söylemiştim, flaş röportajda söyledim. Çok fazla eksiğimiz var. Takım çok yoruldu. Aynı oyuncular oynadı. Bu bir neden olabilir ama bu bizim için bahane değil. Böyle bir kayıp kabul edilebilir değil. Sadece arka arkaya gelen maçlar ve takımın genel sakatlık durumuyla ilgili olabilir." dedi.
BASIN TOPLANTISI
Kötü bir futbol akşamı yaşattıkları için sarı-lacivertli taraftarlardan özür dileyen Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle, "Bizim adımıza değerlendirecek pek bir şey yok. İlk dakikadan 90 dakikada kadar istediğimiz performansı sergileyemedik. Böyle kötü futbol akşamı yaşattığımız için taraftarlarımızdan özür diliyoruz" diye konuştu.
Göle, "Öncelikle bu akşam bizim adımıza futbol adına konuşabileceğimiz bir şey yok. Böyle kötü bir futbol akşamı yaşattığımız için taraftarımızdan özür dileriz." dedi.
Sözlerine devam eden Zeki Murat Göle, "İkinci yarıdaki değişiklikler etki etmedi, hiçbir şeyi değiştirmedi. Bu akşam bizim için gerçekten bir şok!" diye konuştu.
Sarı-lacivertli antrenör, "İsteksizliğin nedeni neydi?" sorusunun ardından, "Maçta da söylemiştim, flaş röportajda söyledim. Çok fazla eksiğimiz var. Takım çok yoruldu. Aynı oyuncular oynadı. Bu bir neden olabilir ama bu bizim için bahane değil. Böyle bir kayıp kabul edilebilir değil. Sadece arka arkaya gelen maçlar ve takımın genel sakatlık durumuyla ilgili olabilir." dedi.
BASIN TOPLANTISI
Kötü bir futbol akşamı yaşattıkları için sarı-lacivertli taraftarlardan özür dileyen Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle, "Bizim adımıza değerlendirecek pek bir şey yok. İlk dakikadan 90 dakikada kadar istediğimiz performansı sergileyemedik. Böyle kötü futbol akşamı yaşattığımız için taraftarlarımızdan özür diliyoruz" diye konuştu.