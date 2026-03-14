14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
20:00
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
13:30
14 Mart
Angers-Nice
21:00
14 Mart
Lorient-Lens
19:00
14 Mart
Udinese-Juventus
22:45
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
20:00
14 Mart
Inter-Atalanta
17:00
14 Mart
Real Madrid-Elche
23:00
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
20:30
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
18:15
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
16:00
14 Mart
West Ham United-M.City
23:00
14 Mart
Chelsea-Newcastle
20:30
14 Mart
Arsenal-Everton
20:30
14 Mart
Sunderland-Brighton
18:00
14 Mart
Burnley-Bournemouth
18:00
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
20:30
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
17:30
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
17:30
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
17:30
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
17:30
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
20:00
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
13:30
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
20:00
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
20:00
14 Mart
AS Monaco-Brest
23:05

Beşiktaş'ta El Bilal Toure'nin umudu Sergen Yalçın!

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta sezon başında şartla bağlı opsiyonlu kiralanan El Bilal Toure ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Malili futbolcu takımda kalmak için Sergen Yalçın'a umut bağladı.

calendar 14 Mart 2026 10:42
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Atalanta'dan opsiyonlu olarak kiraladığı El Bilal Toure, sakatlık sürecini yavaş yavaş geride bırakıyor.

Fenerbahçe derbisiyle geri dönmeye hazırlanan Malili oyuncunu Beşiktaş'ta mutlu olduğu ve gelecek sezonlarda da siyah beyazlı ekipte kalmak istediği öne sürüldü.

OPSİYONU ZORA GİRDİ, UMUDU SERGEN YALÇIN

Malili futbolcunun satın alma opsiyonu da sakatlık döneminde zora girdi.

15 gol attığı takdirde 15 milyon euroluk opsiyon devreye girecek olan El-Bilal Toure, şu ana dek 6 golü bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekipte kariyerine devam etmek isteyen El Bilal Toure'nin, hocası Sergen Yalçın'a umut bağladığı öğrenildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; El Bilal Toure'nin opsiyonun devreye girmesi için gerekli şartı sağlayamasa da kulübün bonservisini almasını beklediği aktarıldı.

KARAR SEZON SONU VERİLECEK

Beşiktaş cephesi ise henüz oyuncuyla ilgili olumlu ya da olumsuz bir karar vermedi.

Sergen Yalçın'ın genç yıldızın performansını görmek istediği öğrenildi.

PERFORMANSI

El Bilal Toure, siyah-beyazlı formayla iki kulvarda 18 maçta görev yaptı. Malili oyuncu, 6 gol ve 5 asistlik performansla 11 gole direkt etki etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.