Beşiktaş'ta El Bilal Toure'nin umudu Sergen Yalçın!

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Atalanta'dan opsiyonlu olarak kiraladığı El Bilal Toure, sakatlık sürecini yavaş yavaş geride bırakıyor.
Fenerbahçe derbisiyle geri dönmeye hazırlanan Malili oyuncunu Beşiktaş'ta mutlu olduğu ve gelecek sezonlarda da siyah beyazlı ekipte kalmak istediği öne sürüldü.
OPSİYONU ZORA GİRDİ, UMUDU SERGEN YALÇIN
Malili futbolcunun satın alma opsiyonu da sakatlık döneminde zora girdi.
15 gol attığı takdirde 15 milyon euroluk opsiyon devreye girecek olan El-Bilal Toure, şu ana dek 6 golü bulunuyor.
Siyah-beyazlı ekipte kariyerine devam etmek isteyen El Bilal Toure'nin, hocası Sergen Yalçın'a umut bağladığı öğrenildi.
Sabah'ta yer alan habere göre; El Bilal Toure'nin opsiyonun devreye girmesi için gerekli şartı sağlayamasa da kulübün bonservisini almasını beklediği aktarıldı.
KARAR SEZON SONU VERİLECEK
Beşiktaş cephesi ise henüz oyuncuyla ilgili olumlu ya da olumsuz bir karar vermedi.
Sergen Yalçın'ın genç yıldızın performansını görmek istediği öğrenildi.
PERFORMANSI
El Bilal Toure, siyah-beyazlı formayla iki kulvarda 18 maçta görev yaptı. Malili oyuncu, 6 gol ve 5 asistlik performansla 11 gole direkt etki etti.
