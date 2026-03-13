"ÇOK ZOR BİR DURUM"
Son haftalardaki performans düşüşüne değinen Fred, yaşanan durumu anlamakta zorlandıklarını söyledi:
"Gerçekten çok zor bir durum. Açıklanamaz bir durumun içerisindeyiz. Çok iyi çalışıyoruz ama son maçlarda istediklerimizi iyi yapamıyoruz. Zorlanıyoruz. 3 puan almak istiyorduk. Çok basit goller yedik."
"HAVLU ATAMAYIZ"
Sonucun kendileri için kabul edilmesinin zor olduğunu ifade eden deneyimli futbolcu, mücadeleyi bırakmayacaklarını vurguladı:
"Bizim için sonucu kabul etmek zor ama asla havlu atamayız. Çalışmalarımıza en iyi şekilde devam etmek zorundayız. Yeni yılı iyi açtık ama sonrasında performans düşüklüğü yaşadık."
"DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİZ"
Taraftarlara mesaj gönderen Fred, takımın yeniden toparlanacağına inandığını belirtti:
"En iyimizi yapmalıyız. Bugün normal seviyemizin altındaydık. Taraftarımız şunu bilsin, daha güçlü geri döneceğiz."
"PES EDEMEYİZ"
Brezilyalı futbolcu sözlerini şu ifadelerle tamamladı:
"Bizler her zaman sonuna kadar savaşmalıyız ve elimizden geleni yapmalıyız. Pes edemeyiz. Daha iyi olmalıyız. Kolay bir durum değil ama bizler savaşmaya devam edeceğiz ve bir sonraki maçtan itibaren işleri yoluna koymak için elimizden geleni yapacağız.
Fred: "Açıklanamaz bir durumun içerisindeyiz"
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Fatih Karagümrük maçının ardından konuştu.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|25
|19
|4
|2
|59
|18
|61
|2
|Fenerbahçe
|26
|16
|9
|1
|57
|27
|57
|3
|Trabzonspor
|25
|16
|6
|3
|51
|29
|54
|4
|Beşiktaş
|25
|13
|7
|5
|45
|30
|46
|5
|Başakşehir
|25
|12
|6
|7
|44
|27
|42
|6
|Göztepe
|25
|11
|9
|5
|28
|18
|42
|7
|Kocaelispor
|25
|9
|6
|10
|22
|25
|33
|8
|Gaziantep FK
|26
|8
|9
|9
|35
|42
|33
|9
|Samsunspor
|25
|7
|11
|7
|27
|30
|32
|10
|Rizespor
|25
|7
|9
|9
|32
|35
|30
|11
|Alanyaspor
|25
|5
|12
|8
|26
|30
|27
|12
|Gençlerbirliği
|25
|6
|7
|12
|28
|34
|25
|13
|Konyaspor
|25
|5
|9
|11
|28
|38
|24
|14
|Antalyaspor
|26
|6
|6
|14
|25
|43
|24
|15
|Eyüpspor
|25
|5
|7
|13
|19
|36
|22
|16
|Kasımpaşa
|25
|4
|9
|12
|21
|36
|21
|17
|Kayserispor
|25
|3
|11
|11
|19
|46
|20
|18
|Karagümrük
|26
|4
|5
|17
|24
|46
|17