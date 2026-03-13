13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
2-0
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
1-4
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
22:30
13 Mart
Alaves-Villarreal
23:00
13 Mart
Torino-Parma
22:45
13 Mart
Marsilya-Auxerre
22:45
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
0-024'

Fred: "Açıklanamaz bir durumun içerisindeyiz"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Fatih Karagümrük maçının ardından konuştu.

calendar 13 Mart 2026 22:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fred: 'Açıklanamaz bir durumun içerisindeyiz'
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ZOR BİR DURUM"

Son haftalardaki performans düşüşüne değinen Fred, yaşanan durumu anlamakta zorlandıklarını söyledi: 

"Gerçekten çok zor bir durum. Açıklanamaz bir durumun içerisindeyiz. Çok iyi çalışıyoruz ama son maçlarda istediklerimizi iyi yapamıyoruz. Zorlanıyoruz. 3 puan almak istiyorduk. Çok basit goller yedik."

"HAVLU ATAMAYIZ" 

Sonucun kendileri için kabul edilmesinin zor olduğunu ifade eden deneyimli futbolcu, mücadeleyi bırakmayacaklarını vurguladı: 

"Bizim için sonucu kabul etmek zor ama asla havlu atamayız. Çalışmalarımıza en iyi şekilde devam etmek zorundayız. Yeni yılı iyi açtık ama sonrasında performans düşüklüğü yaşadık."

"DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİZ"

Taraftarlara mesaj gönderen Fred, takımın yeniden toparlanacağına inandığını belirtti:

"En iyimizi yapmalıyız. Bugün normal seviyemizin altındaydık. Taraftarımız şunu bilsin, daha güçlü geri döneceğiz."

"PES EDEMEYİZ"

Brezilyalı futbolcu sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Bizler her zaman sonuna kadar savaşmalıyız ve elimizden geleni yapmalıyız. Pes edemeyiz. Daha iyi olmalıyız. Kolay bir durum değil ama bizler savaşmaya devam edeceğiz ve bir sonraki maçtan itibaren işleri yoluna koymak için elimizden geleni yapacağız.

SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
