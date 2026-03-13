Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.



Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Fatih Karagümrük, 2-0'lık skorla kazandı.



Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri dakika 15'te Bartuğ Elmaz ile dakika 45+1'de Serginho kaydetti.









FENERBAHÇE, İLK MAĞLUBİYETİNİ YAŞADI



Fenerbahçe, bu mağlubiiyetin ardından Süper Lig'deki ilk mağlubiyetini yaşadı.



Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 57 puanda kaldı ve maç fazlasıyla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü. Fatih Karagümrük ise puanını 17'ye yükseltti.



Süper Lig'in gelecek haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi konuk edecek. Fatih Karagümrük, Kayserispor deplasmanına gidecek.









İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK





Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son oynadıkları Samsunspor maçına göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti.



İtalyan teknik adam, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada kaleci Ederson'u cezası nedeniyle oynatamazken, Anthony Musaba, Marco Asensio ve Archie Brown'u yedek soyundurdu.



Genç çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Fred Rodrigues ve İsmail Yüksek'i ilk 11'de görevlendirdi.



Fatih Karagümrük karşısında kalede Mert Günok'u oynatan Tedesco, dörtlü savunmasını Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan'dan oluşturdu.



Orta alanda Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante ve Fred Rodrigues'e şans veren Tedesco, hücumda ise Kerem Aktükroğlu ve Sidiki Cherif'i görevlendirdi.



Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Archie Brown, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, Anthony Musaba, Oğuz Aydın, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Alaettin Ekici ise yedek soyundu.



TEDESCO VE KARDEŞİ KULÜBEDE YER ALMADI



Fenerbahçe'de Samsunspor maçında kart gören teknik direktör Domenico Tedesco, cezası nedeniyle kulübede yer almadı.



Öte yandan yardımcı antrenör olan kardeşi Umberto Tedesco ve idari menajer Emir Yolaç da kırmızı kart cezalısı oldukları için yedek kulübesinde görev yapamadı



Fatih Karagümrük maçında takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yer aldı.



6 EKSİK



Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı.



Sarı-lacivertlilerde cezalı Ederson'un yanı sıra tedavileri devam eden Edson Alvares, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, Fatih Karagümrük maçında kadroda yer almadı.



ASENSIO VE NENE RİSKE EDİLMEDİ



Fenerbahçe'de Marco Asensio ve Dorgeles Nene, Fatih Karagümrük karşısında riske edilmedi.



Ağrısı bulunan her iki oyuncu da müsabakaya yedek kulübesinde başladı.



SKRINIAR YİNE TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI



Fenerbahçe'nin takım kaptanı Milan Skriniar, Fatih Karagümrük karşısında da takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.



Sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Skriniar, Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ve ligde Samunspor maçlarında da kulübede yer almıştı.



KAPTAN FRED



Fenerbahçe'de müsabakaya kaptan olarak Fred çıktı.



Brezilyalı futbolcu, takım kaptanları Milan Skriniar ve Çağlar'ın yokluğunda pazubandı koluna geçirdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)





15. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Soldan kazanılan korner atışında Barış Kalaycı ceza sahası içine ortaladı. Oosterwolde'nin uzaklaştırmak istediği top Bartuğ Elmaz'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 1-0.



27. dakikada sağdan son çizgiye inen Fred, ceza sahası yayı üzerindeki Levent Mercan'a pasını aktardı. Bu futbolcunun düzeltip sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.



36. dakikada Fatih Karagümrük etkili geldi. Sağdan ceza sahasına giren Serginho, penaltı noktasına hareketlenen Barış Kalaycı'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.



45+1. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Sağdan kullanılan korner atışında ceza sahası içinde yükselen Lichnovsky kafayla arka direğe indirdi. Bu noktaya koşan Serginho yakın mesafeden topu filelere yolladı: 2-0.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





52. dakikada ev sahibi ekip etkili geldi. Barış Kalaycı'nın pasında topla buluşan Tiago Çukur, savunmanın arkasına hareketlenen Serginho'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunda kaleci Mert ayaklarıyla gole izin vermedi.



56. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Barış Kalaycı, meşin yuvarlağı Berkay Özcan'la buluşturdu. Bu futbolcunun ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.



71. dakikada Levent Mercan'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Musaba, iki rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun çaprazdan sert vuruşunda kaleci Grbic gole engel oldu.



79. dakikada Oğuz Aydın'ın sağdan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Musaba'nın düzeltip vuruşunda kaleci Grbic son anda topu kornere gönderdi.





Stat: Atatürk Olimpiyat



Hakemler: Mehmet Türkmen, Bersan Duran, Hüseyin Aylak



Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Lichnovsky, Anıl Yiğit Çınar, Mladenovic (Dk. 75 Çağtay Kurukalıp), Kranevitter, Bartuğ Elmaz (Dk. 65 Babicka), Tiago Çukur, Serginho (Dk. 75 Johnson), Barış Kalaycı (Dk. 75 Traore), Larsson (Dk. 55 Berkay Özcan)



Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür (Dk. 46 Brown), Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Levent Mercan (Dk. 79 Oğuz Aydın), Kante, Guendouzi, İsmail Yüksek (Dk. 46 Asensio), Fred (Dk. 46 Musaba), Cherif, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 46 Nene)



Goller: Dk. 15 Bartuğ Elmaz, Dk. 45+1 Serginho (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)



Sarı kartlar: Dk. 50 Oosterwolde, Dk. 82 Kante, Dk. 90+7 Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Dk. 51 Serginho (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)



