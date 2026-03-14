14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
20:00
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
13:30
14 Mart
Angers-Nice
21:00
14 Mart
Lorient-Lens
19:00
14 Mart
Udinese-Juventus
22:45
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
20:00
14 Mart
Inter-Atalanta
17:00
14 Mart
Real Madrid-Elche
23:00
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
20:30
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
18:15
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
16:00
14 Mart
West Ham United-M.City
23:00
14 Mart
Chelsea-Newcastle
20:30
14 Mart
Arsenal-Everton
20:30
14 Mart
Sunderland-Brighton
18:00
14 Mart
Burnley-Bournemouth
18:00
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
20:30
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
17:30
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
17:30
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
17:30
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
17:30
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
20:00
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
13:30
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
20:00
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
20:00
14 Mart
AS Monaco-Brest
23:05

Sergen Yalçın'dan oyuncularına uyarı! ''Derbiyi unutun''

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray mağlubiyetinin ardından kırılma yaşanmamasını istedi, kalan 9 maçı da kazanıp, ligi en iyi noktada bitirmek istediğini oyuncularına iletti.

14 Mart 2026 11:22 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2026 12:59
Süper Lig'de 13 maçlık yenilmezlik serisi derbi mağlubiyetiyle son bulan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın kalan maçlar için hata istemediğini dile getirdi.

Gençlerbirliği maçı öncesi Ümraniye'de motivasyon zirvesi yapan tecrübeli teknik adam, oyuncularına "Derbiyi unutun, önümüzde kazanılacak 27 puan var" mesajını verdi.

Şampiyonluk yolunda üst sıralardan kopmak istemeyen Yalçın, Galatasaray mağlubiyetinin psikolojik bir yıkıma dönüşmemesi için öğrencilerini uyardı.

''HER MAÇ BİR FİNAL''

Kalan son 9 haftanın her birinin final niteliğinde olduğuna vurgu yapan başarılı çalıştırıcı, takımın tamamen saha içine odaklanmasını istedi.

Beşiktaş, bu periyotta hata yapmayarak yeni bir seri başlatmayı hedefliyor.

TAKIMIN DURUMU YÜZLERİ GÜLDÜRÜYOR

Teknik heyet, derbi mağlubiyetine rağmen sahadaki oyundan ve savunma disiplininden memnun. Son haftalarda rakiplere az pozisyon veren defans hattının form grafiği, Gençlerbirliği maçı öncesi Sergen Yalçın'ın elini güçlendiriyor.

Radikal bir değişikliğe gitmeyi planlamayan Yalçın, derbideki ideal 11'ini bozmayarak oyuncularına olan güvenini tazeleyecek. Siyah-beyazlılar, başkent deplasmanından mutlak 3 puanla dönerek Avrupa yürüyüşünü sürdürmeyi amaçlıyor

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
