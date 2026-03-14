14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
20:00
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
13:30
14 Mart
Angers-Nice
21:00
14 Mart
Lorient-Lens
19:00
14 Mart
Udinese-Juventus
22:45
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
20:00
14 Mart
Inter-Atalanta
17:00
14 Mart
Real Madrid-Elche
23:00
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
20:30
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
18:15
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
16:00
14 Mart
West Ham United-M.City
23:00
14 Mart
Chelsea-Newcastle
20:30
14 Mart
Arsenal-Everton
20:30
14 Mart
Sunderland-Brighton
18:00
14 Mart
Burnley-Bournemouth
18:00
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
20:30
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
17:30
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
17:30
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
17:30
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
17:30
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
20:00
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
13:30
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
20:00
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
20:00
14 Mart
AS Monaco-Brest
23:05

Beşiktaş, 5 yıl sonra G.Birliği deplasmanında

Beşiktaş, Süper Lig'de 15 Mart Pazar günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak

14 Mart 2026 12:13 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2026 12:43
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş, 5 yıl sonra G.Birliği deplasmanında
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar Natura Dünyası Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Ligde oynadığı 25 karşılaşmada 13 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı futbol takımı, 46 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Ankara temsilcisi, topladığı 25 puanla 12. basamakta kendine yer buldu.

Beşiktaş, sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı müsabakada Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olmuştu.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı öncesinde iki eksik bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekipte savunma oyuncusu Emirhan Topçu ile forvet El Bilal Toure sakatlıklarını atlattı ve antrenmanlara çıkmaya başladı.

Hazır olmayan iki futbolcunun müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

KART SINIRINDA BULUNAN FUTBOLCULAR

Beşiktaş'ta iki oyuncu, Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde kart ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlı takımda Salih Uçan, Ankara deplasmanında kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa maçında cezalı olacak.

Ayrıca sakatlığı bulunan Emirhan Topçu da kart ceza sınırında yer alıyor.

5 YIL SONRA İLK KEZ

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, 5 yılı aşkın bir süreden sonra Ankara'da ilk kez karşı karşıya gelecek.

Ligde başkent temsilcisi ile son olarak 15 Şubat 2021'de karşılaşan siyah-beyazlılar, müsabakadan 3-0 galip ayrılmıştı.

Söz konusu 2020-2021 sezonunda Beşiktaş şampiyonluğa ulaşmış, Ankara ekibi ise Süper Lig'e veda etmişti.

HEDEF YENİ SERİ YAKALAMAK

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı öncesinde hedef yeni bir seri yakalamak.

Siyah-beyazlıların ligde 13 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta Galatasaray derbisinde sona erdi.

Ankara deplasmanında 3 puan hedefleyen Beşiktaş, kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.

BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA KAYBETMİYOR

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de yaklaşık 6 aydır deplasmanda mağlup olmuyor.

Beşiktaş, ligde oynadığı son 10 deplasman maçında 6 galibiyet, 4 beraberlik yaşadı.

Son olarak 19 Eylül 2025'te Göztepe'ye deplasmanda 3-0 yenilen siyah-beyazlı takım, o günden bu yana yenilgi yüzü görmedi.

Sırasıyla Kayserispor, Konyaspor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Başakşehir ve Kocaelispor deplasmanlarında galip gelen Beşiktaş, konuk olduğu Galatasaray, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Eyüpspor ile de berabere kaldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
