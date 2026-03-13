13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
2-0
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
1-4
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
2-073'
13 Mart
Alaves-Villarreal
1-046'
13 Mart
Torino-Parma
3-156'
13 Mart
Marsilya-Auxerre
0-060'
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
1-1

Matteo Guendouzi: "Bebek gibi oynadık"

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Matteo Guendouzi, Fatih Karagümrük maçının ardından konuştu.

calendar 13 Mart 2026 22:30
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Matteo Guendouzi, Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"BEBEK GİBİ OYNADIK"
Mağlubiyetin nedenlerine değinen Guendouzi, "Pek çok sebep vardı. İlk olarak çok kötü oynadık, bütün takım olarak çok kötü oynadık. Bebek gibi oynadık. Ruhu, mentaliteyi sahada gösteremedik. En kötü maçımızdı. Felaketti! Çok kötüydük, bebekler gibiydik sahada. Hayal kırıklığına uğradık. Bizim için felaket bir maçtı." dedi.

"BU SONUÇ TARAFTARA SAYGISIZLIK"

Soyunma odasındaki atmosferin de iyi olmadığını ifade eden Fransız oyuncu, "Tıpkı bu maç gibi soyunma odasındaki atmosfer de çok kötü. Bunu kabul etmeliyiz. Bu sonuç camia ve taraftarlar için saygısızlık." ifadelerini kullandı.

"MENTALİTEYİ DEĞİŞTİRMELİYİZ"

Takımın bir sonraki maçta farklı bir görüntü ortaya koyması gerektiğini vurgulayan Guendouzi, "Bir sonraki maçta farklı bir görüntü sergilemeliyiz. En kötü maçımızdı. Kötü bir mentalite ile oynadık ve bunu değiştirmeliyiz." sözlerini sarf etti.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
