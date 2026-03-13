Schalke'nin gol sigortası Dzeko hazır

Schalke'ye golcü futbolcusu Edin Dzeko'dan iyi haber geldi.





Bielefeld maçının ardından sırt ağrısı yaşayan ve çarşamba günü MR'ı çekilen 39 yaşındaki tecrübeli futbolcu hakkında, Schalke teknik direktörü Miron Muslic açıklama yaptı.





Muslic, "Edin, perşembe ve cuma günkü antrenmanların tamamına katıldı. Hiçbir eksiği yok, pazar günü sahada olacak" dedi.





GOL SİGORTASI

Bu sezon Schalke'nin en büyük kozu olan Dzeko, adeta "şampiyonluk sigortası" görevini üstleniyor. Tecrübeli yıldızın en dikkat çeken özelliği ise iç sahadaki performansı: Bu sezon Schalke'nin taraftarı önünde oynadığı tüm maçlarda ağları sarsmayı başardı.



Schalke formasıyla toplam 7 maça çıkan tecrübeli futbolcu 5 gol 3 asistlik skor katkısı yaptı.





Schalke, şampiyonluk yarışında ligin 26. haftasında, 15 Mart Pazar günü evinde Hannover 96 ile karşılaşacak.



