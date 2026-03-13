13 Mart
Karagümrük-Fenerbahçe
2-0
13 Mart
Antalyaspor-Gaziantep FK
1-4
13 Mart
Mönchengladbach-St. Pauli
22:30
13 Mart
Alaves-Villarreal
23:00
13 Mart
Torino-Parma
22:45
13 Mart
Marsilya-Auxerre
22:45
13 Mart
PEC Zwolle-FC Groningen
0-024'

Schalke'nin gol sigortası Dzeko hazır

Schalke forması giyen 39 yaşındaki Edin Dzeko, Hannover 96 ile karşılaşacakları maçta oynayabilecek.

13 Mart 2026 20:49
Sporx.com
Schalke'nin gol sigortası Dzeko hazır
Schalke'ye golcü futbolcusu Edin Dzeko'dan iyi haber geldi.

Bielefeld maçının ardından sırt ağrısı yaşayan ve çarşamba günü MR'ı çekilen 39 yaşındaki tecrübeli futbolcu hakkında, Schalke teknik direktörü Miron Muslic açıklama yaptı.

Muslic, "Edin, perşembe ve cuma günkü antrenmanların tamamına katıldı. Hiçbir eksiği yok, pazar günü sahada olacak" dedi.

GOL SİGORTASI
Bu sezon Schalke'nin en büyük kozu olan Dzeko, adeta "şampiyonluk sigortası" görevini üstleniyor. Tecrübeli yıldızın en dikkat çeken özelliği ise sahadaki performansı: Bu sezon Schalke'nin taraftarı önünde oynadığı tüm maçlarda ağları sarsmayı başardı.

Schalke formasıyla toplam 7 maça çıkan tecrübeli futbolcu 5 gol 3 asistlik skor katkısı yaptı.

Schalke, şampiyonluk yarışında ligin 26. haftasında, 15 Mart Pazar günü evinde Hannover 96 ile karşılaşacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
