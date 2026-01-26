26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
2-2
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
0-2
26 Ocak
Everton-Leeds United
0-141'
26 Ocak
Girona-Getafe
0-039'
26 Ocak
Verona-Udinese
1-1DA
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
0-026'
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
0-141'

Orkun Kökçü: "İlk golümü attım ama anlamı yok"

Beşiktaş takım kaptanı Orkun Kökçü, Eyüpspor beraberliğinin ardından konuştu.

calendar 26 Ocak 2026 22:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Orkun Kökçü: 'İlk golümü attım ama anlamı yok'
Beşiktaş, 1-0 öne geçtiği Eyüpspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
 
Maçın hemen ardından Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü açıklamalarda bulundu.
 
İşte Orkun Kökçü'nün sözleri:
 
"Maçın tamamına bakarsak, daha istekli ve enerjik oynamalıydık. Biraz pasif kaldık. 1-0 öne geçtik ama istediğimiz oyunu oynayamadık. Diyecek çok şey var ama en iyisi burada dillendirmeyeyim. Önümüze bakmalıyız, hoş bir durum değil!"
 
"İlk golümü attım ama benim için anlamı yok! Ben gol atmayayım, maç kazanalım! Sıfır golle bitireyim... Bende gole sevinç duygusu yok, üzüntü içerisindeyiz! Olmaması gereken bir durum!"
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
