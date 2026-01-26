Bayern Münih'te Harry Kane ile yeni sözleşme

Bayern Münih, golcü futbolcusu Harry Kane'in sözleşmesini uzatmak istiyor.



Alman basınında yer alan habere göre, Bayern Münih, Kane'in 2027'de bitecek sözleşmesini 2028 veya 2029 yılına kadar uzatmak istiyor.



Bayern Münih'in sportif direktörü Max Eberl de bu haberi doğruladı. Eberl, "Kane ile yeni sözleşme için görüşüyoruz." dedi.



Bayern Münih'e 2023 yılında transfer olan 32 yaşındaki İngiliz golcü, Bavyera devinde 126 maçta 119 gol attı ve 30 asist yaptı.



