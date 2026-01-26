26 Ocak
Aliağa Petkimspor mücadeleden memnun

Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Aliağa Petkimspor koçu Özhan Çıvgın, takımın mücadelesinden memnun olduğunu söyledi

calendar 26 Ocak 2026 15:15
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Basketbol Süper Ligi'nde evinde Fenerbahçe Beko'ya 78-70 mağlup olan Aliağa Petkispor'un başantrenörü Özhan Çıvgın değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe'nin Avrupa'nın en formda ekiplerinden biri olduğunu belirten Çıvgın, "Fenerbahçe Beko maçına kısıtlı vakit içinde iyi hazırlandık. Maçtan bir gün önceki antrenmanda kaptanımız Yunus sakatlandı, diğer oyun kurucumuz Stanley ise hasta hasta oynadı. Bütün olumsuzluklara rağmen çok iyi mücadele ettik. İlk yarı rakibimizi 30 sayıda tuttuk ancak boş atışlardan skor çıkaramadık. İkinci yarıda direncimiz iyiydi. Kolay 2-3 tane yakın atışı bitirip dengeyi lehimize çevirebilirdik. Bunun üstüne çok kritik top kayıpları yaptık ve hücum ribaundları verdik. Bu tarz maçlarda 1-2 hata maç sonucuna etki ediyor maalesef."

"BUNDAN DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

Burada bizim için önemli olan, buradaki artıları cebimize koyup ligin geri kalanında maç ayırt etmeden aynı direnç ve istekle oynamamızdır. İki kulvarda mücadele ediyoruz ve bazen dengeyi bulmak kolay olmuyor. Dengeyi bulmak adına zorlandığımız anlar yaşanabiliyor. Kimsenin şüphesi olmasın, bundan daha iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

  
  • KL
