Salon Hokeyi Süper Ligi şampiyonları Amasya'da belli olacak

Salon Hokeyi Süper Ligi'nde Amasya'da oynanacak final müsabakalarıyla 2025-26 sezonunun şampiyon takımları belli olacak.
Türkiye Hokey Federasyonunun açıklamasına göre Salon Hokeyi Süper Ligi final karşılaşmaları, erkekler ve kadınlarda, 1-4 Şubat tarihlerinde Amasya Spor Salonu'nda oynanacak.
Erkekler ve kadınlarda 4'er takımın mücadele edeceği finallerde, 8 takım şampiyonluk için sahaya çıkacak. Organizasyonda 4 Şubat Çarşamba günü oynanacak final maçlarının ardından şampiyon ekipler, kupaya ulaşma coşkusu yaşayacak.
Salon Hokeyi Süper Ligi yarı final müsabakalarının programı şöyle:
1 Şubat Pazar:
Erkekler:
10.00 Selçuklu Belediyespor- Gaziantep Polisgücü
Kadınlar:
12.00 Gaziantep Doruk-Gaziantep Polisgücü
2 Şubat Pazartesi:
Erkekler:
12.00 Volkan Group SK-Metpack Alanya Stars
Kadınlar:
14.00 Metpack Alanya Stars-YFO Haydarpaşa
