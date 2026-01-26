26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
20:00
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
20:00
26 Ocak
Everton-Leeds United
23:00
26 Ocak
Girona-Getafe
23:00
26 Ocak
Verona-Udinese
22:45
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
23:15
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
23:00

Salon Hokeyi Süper Ligi şampiyonları Amasya'da belli olacak

Salon Hokeyi Süper Ligi'nde erkekler ve kadınlarda sezonun kazananları Amasya'da düzenlenecek final karşılaşmalarıyla belli olacak

calendar 26 Ocak 2026 16:37
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Salon Hokeyi Süper Ligi'nde Amasya'da oynanacak final müsabakalarıyla 2025-26 sezonunun şampiyon takımları belli olacak.
Türkiye Hokey Federasyonunun açıklamasına göre Salon Hokeyi Süper Ligi final karşılaşmaları, erkekler ve kadınlarda, 1-4 Şubat tarihlerinde Amasya Spor Salonu'nda oynanacak.

Erkekler ve kadınlarda 4'er takımın mücadele edeceği finallerde, 8 takım şampiyonluk için sahaya çıkacak. Organizasyonda 4 Şubat Çarşamba günü oynanacak final maçlarının ardından şampiyon ekipler, kupaya ulaşma coşkusu yaşayacak.

Salon Hokeyi Süper Ligi yarı final müsabakalarının programı şöyle:


1 Şubat Pazar:

Erkekler:

10.00 Selçuklu Belediyespor- Gaziantep Polisgücü

Kadınlar:

12.00 Gaziantep Doruk-Gaziantep Polisgücü

2 Şubat Pazartesi:

Erkekler:

12.00 Volkan Group SK-Metpack Alanya Stars

Kadınlar:

14.00 Metpack Alanya Stars-YFO Haydarpaşa

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
