26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
2-2
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
0-2
26 Ocak
Everton-Leeds United
0-143'
26 Ocak
Girona-Getafe
0-041'
26 Ocak
Verona-Udinese
1-1DA
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
0-027'
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
0-143'

Atila Gerin: "Beşiktaş'ın savunma zaaflarına çalıştık"

Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, Beşiktaş beraberliğinin ardından konuştu.

calendar 26 Ocak 2026 23:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'la 2-2 berabere kalan ikas Eyüpspor'da teknik direktör Atilla Gerin, ligde kalma mücadelesinin içinde olacaklarını söyledi.
 
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gerin, "Beşiktaş'tan aldığımız 1 puan bizim için iyi bir puan. Geçen hafta da son 10 saniyede 2 puan bırakmıştık. Bugün de kazanıp kaybedebilirdik. Beşiktaş'ın savunma zaaflarına çalıştık. Genç bir takımla oynuyoruz, bu takımın bir an önce lige adapte olması lazım. Bu puanlar onlara moral oluyor ve öz güven kazanıyorlar. Bundan mutluyum. Hepsine teşekkür ediyorum, inanılmaz mücadele ediyorlar. Küme düşmeme mücadelesinin içinde olacağız. Bu çocuklara taraftarlarımız destek olsun. Kulübümüzdeki sorunlar belli. Ligde kalıcı olmak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.
 
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
