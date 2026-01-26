26 Ocak
Konyaspor'da gündem Abdullah Avcı

Konyaspor, Çağdaş Atan ile alınan sonuçların ardından yeni teknik direktör arayışlarına başladı. Yeşil-beyazlılar, Abdullah Avcı'yı gündemine aldı.

calendar 26 Ocak 2026 18:25 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2026 18:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Recep Uçar'ın ardından göreve gelen teknik direktör Çağdaş Atan ile aradığını bulamadı.

Çağdaş Atan yönetiminde ligde 8 maça çıkan Konyaspor, bu maçlarda galibiyet alamadı. Konyaspor, Atan ile alınan sonuçların ardından yeni teknik direktör arayışlarına başladı.

GÜNDEM ABDULLAH AVCI

Kuzey Ekspres'te yer alan habere göre, Konyaspor, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Abdullah Avcı'yı gündemine aldı.

RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI


Çağdaş Atan ile yollarını ayırmayı planlayan yeşil beyazlı ekibin Avcı'nın yakın çevresi ile irtibat kurduğu ve resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Öte yandan Avcı'nın ise Başakşehir modeli gibi bir proje odaklı bir takımda çalışmak istediği belirtildi.

