26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
20:00
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
20:00
26 Ocak
Everton-Leeds United
23:00
26 Ocak
Girona-Getafe
23:00
26 Ocak
Verona-Udinese
22:45
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
23:15
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
23:00

Beşiktaş'a Wolfe transferinde zorlu rakip!

Roma, Norveçli sol bek David Möller Wolfe için Wolverhampton'a teklif yaptı. 23 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alıyor.

calendar 26 Ocak 2026 18:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Lazio'dan sol bek Nuno Tavares ile ilgilenen Beşiktaş, bu transferi rafa kaldırdı ve listesindeki alternatif isimlere yöneldi.

BEŞİKTAŞ'A RAKİP ÇIKTI

Beşiktaş'ın gündemine aldığı David Möller Wolfe için siyah-beyazlılara önemli bir rakip çıktı.

TRANSFER İÇİN TEKLİF YAPTILAR

Roma, Wolverhampton forması giyen 23 yaşındaki sol bek Wolfe ile ilgileniyor.


Fabrizio Romano'nun haberine göre, Roma, Norveçli futbolcuyu kalıcı olarak kadrosuna katmak istiyor. İtalyan ekibinin, Wolfe transferi için Wolverhampton ile temaslara başladığı ve ilk teklifini sunduğu belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Wolverhampton forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan Wolfe, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
