Galatasaray'ın kontenjan hamlesi: Caleb Yirenkyi

Galatasaray'da Noa Lang ve Yaser Asprilla takviyelerinin ardından yeni transferler için çalışmalar devam ediyor.
Sarı-kırmızılılarda iki yeni takviye sonrası gözler orta saha transferine çevrildi.
Villarreal'den Pape Gueye'yi listesinin ilk sırasına alan Galatasaray, Nordsjaelland forması giyen Caleb Yirenkyi de listesinde tutuyor.
KONTENJAN İÇİN GÜNDEMDE
Sarı-Kırmızılı ekip, U23 kontenjanında değerlendirmek üzere 20 yaşındaki orta sahayı gündemine aldı.
Ganalı futbolcu; yüksek atletizmi, top kazanma yeteneği ve hem savunma hem hücum yönünde etkili oyunuyla öne çıkıyor.
BEKLENTİ 20 MİLYON EURO
Nordsjaelland, 20 yaşındaki genç futbolcu için yaklaşık 20 milyon Euro bonservis talep ettiği ifade edildi.
Bu sezon Danimarka ekibiyle 21 maçta görev yapan Yirenkyi, 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Nordsjaelland ile sözleşmesi 2030 yılında bitecek olan genç futbolcunun piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.
