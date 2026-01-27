26 Ocak
Galatasaray'ın kontenjan hamlesi: Caleb Yirenkyi

Ara transfer döneminde Noa Lang ve Yaser Asprilla gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray, orta saha transferi için U23 kontenjanına uygun bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların adaylarından bir tanesi Nordsjaelland forması giyen Caleb Yirenkyi.

Galatasaray'da Noa Lang ve Yaser Asprilla takviyelerinin ardından yeni transferler için çalışmalar devam ediyor.

Sarı-kırmızılılarda iki yeni takviye sonrası gözler orta saha transferine çevrildi.

Villarreal'den Pape Gueye'yi listesinin ilk sırasına alan Galatasaray, Nordsjaelland forması giyen Caleb Yirenkyi de listesinde tutuyor.


KONTENJAN İÇİN GÜNDEMDE

Sarı-Kırmızılı ekip, U23 kontenjanında değerlendirmek üzere 20 yaşındaki orta sahayı gündemine aldı.

Ganalı futbolcu; yüksek atletizmi, top kazanma yeteneği ve hem savunma hem hücum yönünde etkili oyunuyla öne çıkıyor.

BEKLENTİ 20 MİLYON EURO

Nordsjaelland, 20 yaşındaki genç futbolcu için yaklaşık 20 milyon Euro bonservis talep ettiği ifade edildi.

Bu sezon Danimarka ekibiyle 21 maçta görev yapan Yirenkyi, 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Nordsjaelland ile sözleşmesi 2030 yılında bitecek olan genç futbolcunun piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
