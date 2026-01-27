27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
22:30
27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
22:30
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
22:45
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
22:45
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
22:45
27 Ocak
Port Vale-AFC Wimbledon
22:45
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
22:45
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
22:45
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
22:45
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
22:45
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
22:45
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
22:45
27 Ocak
Reading-Exeter City
23:00
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
23:00
27 Ocak
Fiorentina-Como
23:00

Türkiye satrançta "yetenek merkezi" haline geldi

Türkiye, satrançta Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden bir olma konusunda emin adımlarla ilerliyor

Türkiye satrançta 'yetenek merkezi' haline geldi
Avrupa Satranç Birliği (ECU) Başkanı Zurab Azmaiparashvili, Türkiye'nin satrançta bir "yetenek merkezi" haline geldiğini belirterek, "Türkiye kanaatimce, Almanya, İspanya ve Fransa gibi Avrupa satrancına yön veren ülkelerle birlikte kesinlikle lider pozisyonda yer alacaktır." dedi.
Antalya'da düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nı takip eden Azmaiparashvili, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Avrupa ve dünya satrancındaki stratejik rolünü, genç yeteneklerini ve organizasyon başarısını değerlendirdi.

Türkiye'nin Avrupa satrancında çok büyük bir rol oynadığını vurgulayan Azmaiparashvili, ülkede düzenlenen geniş katılımlı gençlik etkinliklerinin bu etkinin en somut göstergesi olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin satrançta önemli bir yetenek merkezi konumuna geldiğini söyleyen Azmaiparashvili, "Türkiye, Avrupa satrancında çok önemli bir konumda. Türkiye'de düzenlenen ve düzenlenecek pek çok turnuvayı takip edebilirsiniz. Türkiye kanaatimce, Almanya, İspanya ve Fransa gibi Avrupa satrancına yön veren ülkelerle birlikte kesinlikle lider pozisyonda yer alacaktır." diye konuştu.


"18-20 yaşlarına geldiğinde neler yapabileceği çok açık"

Türkiye'nin son dönemde yetiştirdiği büyükustalara (GM) işaret eden Azmaiparashvili, özellikle 14 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş'un performansına dikkati çekti.

Genç yeteneğin yaşının çok ilerisinde bir başarı sergilediğini anlatan Azmaiparashvili, şöyle konuştu:

"Henüz 14 yaşında bu denli büyük işler başaran bir gencin, 18-20 yaşlarına geldiğinde neler yapabileceği çok açık. Her şeyin doğru şekilde ilerlemesi kaydıyla, kendisinin dünya şampiyonluğu yolunda çok net bir şansa sahip olan, Türkiye'nin üstün yeteneklerden biri olduğuna eminim. Burada sadece oyun yeteneğinden değil, eğitim süreçlerinden ve günümüzde antrenmanlarda yapay zekanın etkin kullanımından bahsediyorum. Bana göre Türkiye'de dünya şampiyonluğu için aday olma potansiyeline sahip birkaç oyuncu daha bulunuyor."

3 bin sporcuyla dev organizasyon

Antalya'daki turnuvanın ölçeğine ve yönetim başarısına değinen Azmaiparashvili, yaklaşık 3 bin sporcunun ve ailelerinin katıldığı bu denli büyük bir organizasyonu yönetmenin zorluğunu vurguladı.

Azmaiparashvili, Türkiye Satranç Federasyonunun süreci profesyonelce yürüttüğünü belirterek, "Turnuvada yaklaşık 200 kişinin görev aldığını öğrendim ki bu gerçekten harika. Böyle bir turnuvada görev alacak 200 kişiyi bulmak hiç kolay değil. Eğer bunu başarabiliyor ve bu organizasyonu yönetebiliyorsanız, bu işinizi çok iyi yaptığınız anlamına gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Bir Gürcü olarak Türkiye'nin başarılarından mutluluk duyduğunu dile getiren Azmaiparashvili, komşu ülkelerin iyi işler yapmasının bölgesel bir motivasyon sağladığını sözlerine ekledi.

