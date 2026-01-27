Türkiye satrançta 'yetenek merkezi' haline geldi

Antalya'da düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nı takip eden Azmaiparashvili, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Avrupa ve dünya satrancındaki stratejik rolünü, genç yeteneklerini ve organizasyon başarısını değerlendirdi.Türkiye'nin Avrupa satrancında çok büyük bir rol oynadığını vurgulayan Azmaiparashvili, ülkede düzenlenen geniş katılımlı gençlik etkinliklerinin bu etkinin en somut göstergesi olduğunu ifade etti.Türkiye'nin satrançta önemli bir yetenek merkezi konumuna geldiğini söyleyen Azmaiparashvili,diye konuştu.Türkiye'nin son dönemde yetiştirdiği büyükustalara (GM) işaret eden Azmaiparashvili, özellikle 14 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş'un performansına dikkati çekti.Genç yeteneğin yaşının çok ilerisinde bir başarı sergilediğini anlatan Azmaiparashvili, şöyle konuştu:Antalya'daki turnuvanın ölçeğine ve yönetim başarısına değinen Azmaiparashvili, yaklaşık 3 bin sporcunun ve ailelerinin katıldığı bu denli büyük bir organizasyonu yönetmenin zorluğunu vurguladı.Azmaiparashvili, Türkiye Satranç Federasyonunun süreci profesyonelce yürüttüğünü belirterek,değerlendirmesinde bulundu.Bir Gürcü olarak Türkiye'nin başarılarından mutluluk duyduğunu dile getiren Azmaiparashvili, komşu ülkelerin iyi işler yapmasının bölgesel bir motivasyon sağladığını sözlerine ekledi.