27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
22:30
27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
22:30
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
22:45
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
22:45
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
22:45
27 Ocak
Port Vale-AFC Wimbledon
22:45
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
22:45
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
22:45
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
22:45
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
22:45
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
22:45
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
22:45
27 Ocak
Reading-Exeter City
23:00
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
23:00
27 Ocak
Fiorentina-Como
23:00

Fenerbahçe'den golcü hamlesi: Yuri Alberto

Fenerbahçe, Corinthians forması giyen 24 yaşındaki santrfor Yuri Alberto'yu transfer listesine aldı.

calendar 27 Ocak 2026 10:34
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den golcü hamlesi: Yuri Alberto
Corinthians forması giyen Yuri Alberto'nun geleceği yeniden Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Daha önce Roma'nın ilgisiyle anılan Brezilyalı golcü için bu kez Fenerbahçe iddiası gündeme geldi.

Corinthians'ın bu sezonki en skorer isimlerinden biri olan Yuri Alberto'ya Avrupa'dan ilgi devam ediyor. CNN Brasil, kısa süre önce Roma'nın oyuncuyla ilgilendiğini ancak İtalyan ekibinin görüşmelerde ilerleme kaydedemediğini ve transferin askıda kaldığını duyurmuştu.

FENERBAHÇE DEVREDE



Bu kez devreye giren kulüp Fenerbahçe oldu. TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, hücum hattını güçlendirmek adına Yuri Alberto'yu transfer listesine aldı ve bu doğrultuda teklif hazırlığına başladı. Yönetimin, Brezilyalı forveti öncelikli adaylar arasında değerlendirdiği ifade edildi.

Şu aşamada taraflar arasında resmi bir pazarlık bulunmadığı, Fenerbahçe'nin yalnızca oyuncunun durumu hakkında ön temaslar kurduğu aktarıldı.

20 MİLYON EURO TALEBİ

Brezilya kulübünün, Yuri Alberto için gelecek olası tekliflerde yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli talep etmeyi planladığı kaydedildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Corinthians formasıyla 4 maça çıkan Yuri Alberto, 2 gol kaydetti.



 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
