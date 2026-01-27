Kısa süreli FC Bayern Münih macerasının ardından serbest oyuncu konumunda bulunan Spencer Dinwiddie, 2025-26 NBA sezonunun geri kalanında Houston Rockets forması giymek istediğini açıkladı.
Yeni adresini arayan ve NBA'e geri dönmeyi hedefleyen tecrübeli guard, fırsat bulması halinde Batı Konferansı'ndaki güçlü bir şampiyonluk adayında forma giymek istediğini belirtti.
Buckets Don't Stop podcast'ine konuk olan Dinwiddie, Rockets'ı kendisi için ideal bir takım olarak gördüğünü ve bu yapının önemli bir parçası olabileceğine inandığını söyledi.
"Rockets'a gitmeyi çok isterim," diyen Dinwiddie, sözlerine şöyle devam etti:
"Rockets'a gitmeyi gerçekten çok isterim. NBA'deki en yakın arkadaşlarımdan biri olan Dorian Finney-Smith orada oynuyor. Ayrıca Fred VanVleet'in sakatlığı onlara ciddi anlamda zarar verdi. Bence şampiyonluk seviyesinde bir takım olmak için gerekli tüm parçalar onlarda mevcut."
Dinwiddie, Houston'ın kadro yapısına dair değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Genç yetenekler olarak Jabari Smith Jr. ve Amen Thompson var. Post-up tehdidi ve oyun kurucu yönü çok güçlü olan Alperen Şengün var. Tüm zamanların en elit skorerlerinden biri olan Kevin Durant var. Ben de oraya gidip Sengun ve KD üzerinden şut bulan, oyunu yönlendiren bir guard olarak uyum sağlayabileceğimi düşünüyorum."
Tecrübeli guard, hücumda rolünün net olacağını da vurguladı:
"Alperen ve KD'nin skor üretmesini kolaylaştırmak, onların özgür hücum yeteneklerini sergilemelerine izin vermek takıma ciddi katkı sağlar. Ayrıca savunmada Josh Okogie, Dorian ve Tari Eason gibi 3-and-D rolünde çok sayıda oyuncuya sahipler."
Dinwiddie, kişisel nedenler dolayısıyla kısa süre önce FC Bayern Münih'ten ayrılmıştı. Alman ekibiyle bu sezon 11 EuroLeague maçında forma giymişti.
2024-25 NBA sezonunu Dallas Mavericks'te geçiren Dinwiddie, 79 maçta görev alarak 11,0 sayı, 4,4 asist ve 2,6 ribaund ortalamaları yakalamıştı.
Dinwiddie, kişisel nedenler dolayısıyla kısa süre önce FC Bayern Münih'ten ayrılmıştı. Alman ekibiyle bu sezon 11 EuroLeague maçında forma giymişti.
2024-25 NBA sezonunu Dallas Mavericks'te geçiren Dinwiddie, 79 maçta görev alarak 11,0 sayı, 4,4 asist ve 2,6 ribaund ortalamaları yakalamıştı.