Kısa süreli FC Bayern Münih macerasının ardından serbest oyuncu konumunda bulunan Spencer Dinwiddie, 2025-26 NBA sezonunun geri kalanında Houston Rockets forması giymek istediğini açıkladı.Yeni adresini arayan ve NBA'e geri dönmeyi hedefleyen tecrübeli guard, fırsat bulması halinde Batı Konferansı'ndaki güçlü bir şampiyonluk adayında forma giymek istediğini belirtti.Buckets Don't Stop podcast'ine konuk olan Dinwiddie, Rockets'ı kendisi için ideal bir takım olarak gördüğünü ve bu yapının önemli bir parçası olabileceğine inandığını söyledi.diyen Dinwiddie, sözlerine şöyle devam etti:Dinwiddie, Houston'ın kadro yapısına dair değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:Tecrübeli guard, hücumda rolünün net olacağını da vurguladı:Dinwiddie, kişisel nedenler dolayısıyla kısa süre önce FC Bayern Münih'ten ayrılmıştı. Alman ekibiyle bu sezon 11 EuroLeague maçında forma giymişti.2024-25 NBA sezonunu Dallas Mavericks'te geçiren Dinwiddie, 79 maçta görev alarak 11,0 sayı, 4,4 asist ve 2,6 ribaund ortalamaları yakalamıştı.