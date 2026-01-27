27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
22:30
27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
22:30
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
22:45
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
22:45
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
22:45
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
22:45
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
22:45
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
22:45
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
22:45
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
22:45
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
22:45
27 Ocak
Reading-Exeter City
23:00
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
23:00
27 Ocak
Fiorentina-Como
23:00

Spencer Dinwiddie, bu sezon katılmak istediği NBA takımını açıkladı

Kısa süreli FC Bayern Münih macerasının ardından serbest oyuncu konumunda bulunan Spencer Dinwiddie, 2025-26 NBA sezonunun geri kalanında Houston Rockets forması giymek istediğini açıkladı.

27 Ocak 2026
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Spencer Dinwiddie, bu sezon katılmak istediği NBA takımını açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kısa süreli FC Bayern Münih macerasının ardından serbest oyuncu konumunda bulunan Spencer Dinwiddie, 2025-26 NBA sezonunun geri kalanında Houston Rockets forması giymek istediğini açıkladı.

Yeni adresini arayan ve NBA'e geri dönmeyi hedefleyen tecrübeli guard, fırsat bulması halinde Batı Konferansı'ndaki güçlü bir şampiyonluk adayında forma giymek istediğini belirtti.

Buckets Don't Stop podcast'ine konuk olan Dinwiddie, Rockets'ı kendisi için ideal bir takım olarak gördüğünü ve bu yapının önemli bir parçası olabileceğine inandığını söyledi.


"Rockets'a gitmeyi çok isterim," diyen Dinwiddie, sözlerine şöyle devam etti:

"Rockets'a gitmeyi gerçekten çok isterim. NBA'deki en yakın arkadaşlarımdan biri olan Dorian Finney-Smith orada oynuyor. Ayrıca Fred VanVleet'in sakatlığı onlara ciddi anlamda zarar verdi. Bence şampiyonluk seviyesinde bir takım olmak için gerekli tüm parçalar onlarda mevcut."

Dinwiddie, Houston'ın kadro yapısına dair değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Genç yetenekler olarak Jabari Smith Jr. ve Amen Thompson var. Post-up tehdidi ve oyun kurucu yönü çok güçlü olan Alperen Şengün var. Tüm zamanların en elit skorerlerinden biri olan Kevin Durant var. Ben de oraya gidip Sengun ve KD üzerinden şut bulan, oyunu yönlendiren bir guard olarak uyum sağlayabileceğimi düşünüyorum."

Tecrübeli guard, hücumda rolünün net olacağını da vurguladı:

"Alperen ve KD'nin skor üretmesini kolaylaştırmak, onların özgür hücum yeteneklerini sergilemelerine izin vermek takıma ciddi katkı sağlar. Ayrıca savunmada Josh Okogie, Dorian ve Tari Eason gibi 3-and-D rolünde çok sayıda oyuncuya sahipler."

Dinwiddie, kişisel nedenler dolayısıyla kısa süre önce FC Bayern Münih'ten ayrılmıştı. Alman ekibiyle bu sezon 11 EuroLeague maçında forma giymişti.

2024-25 NBA sezonunu Dallas Mavericks'te geçiren Dinwiddie, 79 maçta görev alarak 11,0 sayı, 4,4 asist ve 2,6 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
