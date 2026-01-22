Zemheri Ne Zaman Başlar, Ne Zaman Biter? 2026

Anadolu kültüründe "karakış" olarak da adlandırılan Zemheri, kışın iki ana bölümünden ilkini temsil eder. Eski takvime göre kış mevsimi; 40 günlük "Erbaîn" (Zemheri) ve 50 günlük "Hamsin" olmak üzere ikiye ayrılır.

Halk takvimi ve meteorolojik verilere göre Zemheri'nin tarihleri her yıl sabittir:

Başlangıç Tarihi: 22 Aralık

Bitiş Tarihi: 30 Ocak

Bu süreç toplamda 40 gün sürer. 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla şu an Zemheri döneminin son on günlük dilimi (şedid soğuklar) içerisinde bulunmaktayız. 30 Ocak'tan sonra ise "Hamsin" adı verilen ikinci 50 günlük süreç başlayacaktır.

Zemheri, sadece hava sıcaklığının düşmesi değil, aynı zamanda meteorolojik olayların karakter değiştirdiği bir dönemdir:

En Soğuk Günler: Zemheri'nin ilk yarısı genellikle daha durağan geçerken, ikinci yarısında (Ocak ortasından sonra) fırtına ve yoğun kar yağışları sıklaşır.

Hava Değişkenliği: Eskiler Zemheri için "Bir yüzü yaz, bir yüzü kış" derler. Hava sabah güneşli olsa bile akşam aniden dondurucu bir fırtınaya dönebilir.

Tarım İçin Önemi: Çiftçiler için Zemheri, toprağın dinlendiği ve kar sularıyla beslendiği hayati bir dönemdir.

Arapça'da "kırk" anlamına gelen "Erbaîn", Zemheri'nin bir diğer adıdır. 21 Aralık (kış gündönümü) sonrası başlayan bu 40 günlük süreç, güneş ışınlarının en eğik geldiği ve yeryüzünün en çok ısı kaybettiği vakitleri kapsar.

31 Ocak itibarıyla başlayacak olan Hamsin dönemi, 21 Mart'taki Nevruz (bahar bayramı) kutlamalarına kadar devam eder. Hamsin döneminde ise halk arasında meşhur olan "Cemrelerin düşmesi" (havaya, suya ve toprağa ısınmanın gelmesi) olayları yaşanır.