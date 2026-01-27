Milwaukee Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun sahalara dönüş tarihi belirsizliğini koruyor.Yunan yıldız, yaşadığı baldır gerilmesinin kendisini dört ila altı hafta sahalardan uzak tutabileceğini öngörmüş olsa da, Bucks cephesi henüz resmi bir takvim açıklamadı.Antetokounmpo, cuma günü Denver Nuggets'a 102-100 kaybedilen karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, çekilen MR sonucunun sağ bacağında baldır ya da soleus kasında bir zorlanma olduğunu göstereceğini ifade etmişti. Bucks başantrenörü Doc Rivers, pazartesi günü yaptığı açıklamada baldır gerilmesi teşhisini doğruladı ancak yıldız oyuncunun ne zaman geri dönebileceği konusunda herhangi bir tahminde bulunmadı." diyen Rivers, Antetokounmpo'nun dönüşü konusunda temkinli konuştu.31 yaşındaki Antetokounmpo, Denver karşılaşmasının ilk yarısında sağ baldırı bandajlı şekilde mücadele etti. Maçın geri kalan bölümünde rahat olmadığı gözlenen yıldız oyuncu, bitime 34 saniye kala oyunu tamamen terk etti.Maç sonrası yaşadıklarını anlatan Antetokounmpo, şu ifadeleri kullandı:Antetokounmpo, bu sezon daha önce de 5–26 Aralık tarihleri arasında sağ baldırındaki benzer bir sakatlık nedeniyle sekiz maç kaçırmıştı. Sol baldırındaki zorlanmalar ise yıldız ismin 2024 play-off'larını ve 2025 All-Star Maçı'nı kaçırmasına neden olmuştu.Doc Rivers, Antetokounmpo'nun baldır sakatlıkları geçmişine rağmen sezonun geri kalanında dinlendirilmesi gibi bir planlarının olmadığını da vurguladı.diyen Rivers sözlerini şöyle tamamladı:Bucks, 18 galibiyet – 26 mağlubiyet derecesiyle Doğu Konferansı'nda 11. sırada yer alıyor. Son altı maçta beş yenilgi alan Bucks'ın üst üste dokuz sezonluk play-off serisi ciddi tehlike altında bulunuyor. Bucks bu sezon Antetokounmpo oynadığında 15-15, oynamadığında ise 3-11'lik bir performans sergiledi.Antetokounmpo, cuma günü yaptığı açıklamada takımın daha iyi bir dereceye sahip olması halinde söz konusu Denver maçından çok daha erken çıkacağını da kabul etti. Buna rağmen yıldız oyuncu karşılaşmada 32 dakika süre aldı ve 22 sayı, 13 ribaund ve 7 asist üretti.Bu sezon 30 maçta forma giyen Antetokounmpo, maç başına 28 sayı, 10 ribaund ve 5,6 asist ortalamalarıyla oynuyor.Öte yandan Bucks, son iki maçını takımın ikinci skor opsiyonu Kevin Porter Jr. olmadan oynadı. Porter, oblik kasındaki zorlanma nedeniyle forma giyemezken, Doc Rivers oyuncunun ne zaman döneceğine dair henüz bir işaret olmadığını söyledi.