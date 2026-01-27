27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
0-2
27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
1-1
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
1-2
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
1-0
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
2-1
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
4-0
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
3-0
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
1-1
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
2-1
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
1-0
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
2-0
27 Ocak
Reading-Exeter City
2-2
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
3-0
27 Ocak
Fiorentina-Como
1-3

Galatasaray, uzatmada Rytas Vilnius'u yıktı

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci haftasında Galatasaray MCT Technic, deplasmanda Rytas Vilnius'u uzatmada 89-85 yendi.

calendar 27 Ocak 2026 23:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray, uzatmada Rytas Vilnius'u yıktı
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu 2. hafta maçında Litvanya'nın Rytas Vilnius ekibini 89-85 yendi.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta oynanan karşılaşmada ilk çeyreği ev sahibi takım, 20-16 önde tamamladı. İkinci periyotta toparlanan Galatasaray, devre arasına 39-33 üstün girdi.

İkinci yarıda Rytas Vilnius, oyuna dengeyi getirirken 3. periyodu 57-55 önde kapattı. Başa baş geçen mücadelenin normal süresi 76-76'lık eşitlikle sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi.


Uzatma periyodunda rakibine üstünlük kuran Galatasaray, karşılaşmayı 89-85 kazandı.

Sarı-kırmızılı takımda Errick McCollum 24, John Meeks ise 19 sayıyla ön plana çıktı. Rytas Vilnius'ta Jerrick Harding'in 28 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Bu sonuçla Galatasaray, gruptaki 2. maçında ilk galibiyetini elde etti. Litvanya temsilcisi ise ilk yenilgisini yaşadı.

SALON: Twinsbet Arena

HAKEMLER: Wojciech Liszka, Lorenzo Baldini, Martin Vulic

RYTAS VILNIUS:, Arturas Gudaitis 15, Kay Bruhnke 10, Jerrick Harding 28, Gytis Masiulis 2, Ürdün Caroline 1, Simonas Lukosius 3, Ignas Sargiunas 8, Speedy Smith 18, Jacob Wiley, Jordan Walker.

GALATASARAY MCT TECHNİC: McCollum 24, Meeks 19, Palmer 14, White 13, Buğrahan 8, Can 6, Cummings 3, Muhsin 2.

1'İNCİ PERİYOT: 20-16

DEVRE: 33-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-55

4'ÜNCÜ PERİYOT: 76-76

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
