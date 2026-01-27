Kadınlar Milletler Ligi'nin 2. etabı Ankara'da düzenlenecek

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da katılacağı 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) 2. etap maçları Ankara'da oynanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre 17-21 Haziran tarihlerindeki karşılaşmalara, Ankara Spor Salonu'nu ev sahipliği yapacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 yılından bu yana düzenlenen VNL'de 2018'de ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de üçüncülük, 2023'te ise şampiyonluk elde etti.
🏐 Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasına Ankara ev sahipliği yapacak.
🆚 Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonda müsabakalar, 17–21 Haziran tarihleri arasında oynanacak. pic.twitter.com/LBWijTTlTs
