Kadınlar Milletler Ligi'nin 2. etabı Ankara'da düzenlenecek

🏐 Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasına Ankara ev sahipliği yapacak.



🆚 Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonda müsabakalar, 17–21 Haziran tarihleri arasında oynanacak. pic.twitter.com/LBWijTTlTs



— Sporx (@sporx) January 27, 2026

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da katılacağı 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) 2. etap maçları Ankara'da oynanacak.Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre 17-21 Haziran tarihlerindeki karşılaşmalara, Ankara Spor Salonu'nu ev sahipliği yapacak.A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 yılından bu yana düzenlenen VNL'de 2018'de ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de üçüncülük, 2023'te ise şampiyonluk elde etti.