Kayserispor'dan sağ kanat takviyesi: Makarov

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, Dinamo Moskova'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Denis Makarov'u renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, Kayseri'ye gelen Makarov'un sağlık kontrolünden geçtiği bilgisine de yer verildi.
