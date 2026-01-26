Temu kapandı mı, neden kapandı?

Son günlerde Çin merkezli e-ticaret platformu Temu ile ilgili yaşanan gelişmeler, Türkiye'deki kullanıcıların dikkatini çekti. Uygulamada görülen değişiklikler, düzenlemeler ve Rekabet Kurumu'nun açıklamaları, Temu'nun Türkiye'deki faaliyetlerine dair soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Temu'nun Türkiye'de tamamen kapandığına dair resmi bir karar bulunmuyor. Ancak platform, Türkiye'den yapılan alışverişlerde yurt dışı satıcıların ürünlerini erişime kapatarak önemli bir kısıtlamaya gitti. Bu karar sonrası Temu uygulamasına Türkiye'den giriş yapan kullanıcılar yalnızca yerli satıcılar tarafından sunulan ürünleri görüntüleyebiliyor. Söz konusu kısıtlama, 7 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve yurt dışından posta veya kargo yoluyla yapılan alışverişte uygulanan 30 euro limitini kaldıran düzenlemenin ardından geldi.

21 Ocak 2026 tarihinde Rekabet Kurumu yetkilileri tarafından Temu'nun Türkiye ofisinde yerinde inceleme gerçekleştirildi. Kamuoyuna yansıyan bilgilerde inceleme kapsamında bazı dijital materyallere el konulduğu iddia edilmişti. Bu durum, platform hakkında soruşturma başlatıldığı yönünde yorumlara neden oldu.

Ardından Rekabet Kurumu, Çin merkezli e-ticaret platformu TEMU'ya ilişkin yürütülen sürece yönelik açıklama yaptı.

"Kamuoyuna yansıyan mevcut inceleme, standart prosedürlerimiz dahilinde yürütülmekte olup, bu işlemin başlatılmış olması doğrudan bir soruşturma safhasına geçildiği şeklinde yorumlanmamalıdır. İnceleme sürecinin gizliliğini ve tarafsızlığını korumak, aynı zamanda hak kayıplarının önüne geçmek adına şu aşamada detaylı açıklama yapılamamaktadır. Söz konusu sürecin seyrine ilişkin güncel bilgiler, ilerleyen dönemde şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyuyla paylaşılacaktır."