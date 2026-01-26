Balıkesir yeniden pota mücadelesinde

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Karşıyaka'yı 2-1 mağlup eden Balıkesirspor, son haftalarda yakaladığı çıkışın ardından Play-Off potasına adını yazdırdı.
Devre arasında birçok önemli oyuncusuyla yollarını ayıran, teknik direktör değişikliğine giden kırmızı-beyazlılar, tüm olumsuzluklara rağmen pes etmedi ve bir üst lig için umutlarını artırdı.
Balıkesirspor, sahasında ise çok kritik galibiyetler aldı. Sadece evinde Tire 2021 FK'ya kaybeden Bal-Kes ardından oynadığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. 35 puana yükselen Balıkesirspor'da teknik direktör Zafer Uysal, seriyi sürdüreceklerine inandığını kaydetti.
Balıkesirspor bu hafta deplasmanda lig lideri Kütahyaspor'la karşı karşıya gelecek.
