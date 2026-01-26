26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
20:00
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
20:00
26 Ocak
Everton-Leeds United
23:00
26 Ocak
Girona-Getafe
23:00
26 Ocak
Verona-Udinese
22:45
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
23:15
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
23:00

Balıkesir yeniden pota mücadelesinde

Son hafta aldığı Karşıyaka galibiyetiyle Balıkesirspor, tekrar pota mücadelesine yükseldi

calendar 26 Ocak 2026 13:36
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Balıkesir yeniden pota mücadelesinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Karşıyaka'yı 2-1 mağlup eden Balıkesirspor, son haftalarda yakaladığı çıkışın ardından Play-Off potasına adını yazdırdı.

Devre arasında birçok önemli oyuncusuyla yollarını ayıran, teknik direktör değişikliğine giden kırmızı-beyazlılar, tüm olumsuzluklara rağmen pes etmedi ve bir üst lig için umutlarını artırdı.

Balıkesirspor, sahasında ise çok kritik galibiyetler aldı. Sadece evinde Tire 2021 FK'ya kaybeden Bal-Kes ardından oynadığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. 35 puana yükselen Balıkesirspor'da teknik direktör Zafer Uysal, seriyi sürdüreceklerine inandığını kaydetti.

Balıkesirspor bu hafta deplasmanda lig lideri Kütahyaspor'la karşı karşıya gelecek.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
