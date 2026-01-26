26 Ocak
Giannis'in sakatlığa rağmen, takımlar Bucks'ı takasa zorluyor

Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun yaşadığı yeni sakatlığa rağmen, NBA kulüplerinin yönetimi büyük bir takas için ikna etmeye çalışmaya devam ettiği bildiriliyor.

NBA muhabiri Marc Stein, Substack'te yayımladığı son yazısında bu gelişmeye değinirken, Bucks cephesinin hâlâ franchise yıldızını takas etmeye sıcak bakmadığını vurguladı:

"Güvenilir kaynaklarımdan biri, Pazar günü bana, Antetokounmpo'nun Cuma gecesi yaşadığı baldır sakatlığı nedeniyle en az dört ila altı hafta sahalardan uzak kalacağını açıklamasına rağmen, birden fazla takımın 5 Şubat takas son tarihinden önce Bucks ile Giannis takası konusunda temas kurmaya çalıştığını aktardı."


Milwaukee Bucks, kötü gidişatını durduramıyor ve şu anda 18 galibiyet – 26 mağlubiyetlik derecesiyle Doğu Konferansı'nda 11. sırada bulunuyor.

Bu tabloya, Giannis'in yeni baldır sakatlığı nedeniyle önemli bir süre forma giyemeyecek olması da eklenince, Bucks için işlerin daha da zorlaşacağı öngörülüyor.

Buna rağmen, Antetokounmpo'nun sakatlık riskine aldırış etmeyen bazı takımlar, onun yeteneklerini takas son tarihinden önce kadrolarına katma fikrine güçlü şekilde inanıyor. Giannis hâlâ dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak görülüyor ve onu kadrosuna katabilecek herhangi bir takım için şampiyonluk yolunda oyunun kaderini değiştirebilecek bir faktör olma potansiyeli taşıyor.

Ancak şu an itibarıyla Milwaukee cephesi söylentilere kulak asmıyor ve Antetokounmpo'nun bizzat takas talebinde bulunmadığı sürece bu dosyada geri adım atmaya niyetli görünmüyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
