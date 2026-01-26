Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun yaşadığı yeni sakatlığa rağmen, NBA kulüplerinin yönetimi büyük bir takas için ikna etmeye çalışmaya devam ettiği bildiriliyor.NBA muhabiri Marc Stein, Substack'te yayımladığı son yazısında bu gelişmeye değinirken, Bucks cephesinin hâlâ franchise yıldızını takas etmeye sıcak bakmadığını vurguladı:Milwaukee Bucks, kötü gidişatını durduramıyor ve şu anda 18 galibiyet – 26 mağlubiyetlik derecesiyle Doğu Konferansı'nda 11. sırada bulunuyor.Bu tabloya, Giannis'in yeni baldır sakatlığı nedeniyle önemli bir süre forma giyemeyecek olması da eklenince, Bucks için işlerin daha da zorlaşacağı öngörülüyor.Buna rağmen, Antetokounmpo'nun sakatlık riskine aldırış etmeyen bazı takımlar, onun yeteneklerini takas son tarihinden önce kadrolarına katma fikrine güçlü şekilde inanıyor. Giannis hâlâ dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak görülüyor ve onu kadrosuna katabilecek herhangi bir takım için şampiyonluk yolunda oyunun kaderini değiştirebilecek bir faktör olma potansiyeli taşıyor.Ancak şu an itibarıyla Milwaukee cephesi söylentilere kulak asmıyor ve Antetokounmpo'nun bizzat takas talebinde bulunmadığı sürece bu dosyada geri adım atmaya niyetli görünmüyor.