Ayvalıkgücü'nde 7'de 7 galibiyet sevinci

Son olarak deplasmanda Uşakspor'u mağlup eden Ayvalıkgücü, son 7 maçından da galibiyetle ayrıldı

calendar 26 Ocak 2026 14:31
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda Uşakspor'u 2-0 mağlup eden Ayvalıkgücü Belediyespor serisini sürdürdü.

Uşak deplasmanından galip ayrılan Ayvalıkgücü 7'de 7 yaparak Play-Off hattındaki yerini sağlama aldı.

En son deplasmanda Kütahyaspor'a 3-0 kaybeden Ege temsilcisi ardından Balıkesirspor, Alanya 1221 (D), Eskişehir Anadolu, İzmir Çoruhlu (D), Nazillispor (D), Altay ve Uşakspor'u (D) mağlup etti.

Başarılı bir seri yakalayan Ayvalıkgücü Belediyespor 37 puana ulaşıp 3'üncü sıraya yükselmeyi başardı.

Ayvalıkgücü Belediyespor 19'uncu hafta maçında evinde Afyonspor'la karşı karşıya gelecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
