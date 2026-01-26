Flamengo, Paqueta'ya kavuşuyor!

West Ham United forması giyen Brezilyalı futbolcu Lucas Paqueta, ülkesine geri dönmeye hazırlanıyor.



SÖZLÜ ANLAŞMA



Sky'da yer alan habere göre, Flamengo, 28 yaşındaki futbolcunun transferi için West Ham United ile sözlü anlaşma sağladı.



44.3 MİLYON EURO



Flamengo'nun Paqueta transferi için 44.3 milyon euro bonservis ödeyeceği ve anlaşmanın kısa süre içerisinde resmi olarak tamamlanacağı belirtildi.



Flamengo altyapısından yetişen Paqueta, 2019 yılında Milan'a 38.4 milyon euro bedelle transfer olarak Avrupa'ya adım atmıştı.



SEZON PERFORMANSI



West Ham United'da bu sezon 19 maçta süre bulan Brezilya futbolcu, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.



