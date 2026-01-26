26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
20:00
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
20:00
26 Ocak
Everton-Leeds United
23:00
26 Ocak
Girona-Getafe
23:00
26 Ocak
Verona-Udinese
22:45
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
23:15
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
23:00

Flamengo, Paqueta'ya kavuşuyor!

Flamengo, Lucas Paqueta transferi için West Ham United ile sözlü anlaşma sağladı. Brezilya temsilcisi bu transfer için 44.3 milyon euro bonservis ödeyecek.

calendar 26 Ocak 2026 18:01
West Ham United forması giyen Brezilyalı futbolcu Lucas Paqueta, ülkesine geri dönmeye hazırlanıyor.

SÖZLÜ ANLAŞMA

Sky'da yer alan habere göre, Flamengo, 28 yaşındaki futbolcunun transferi için West Ham United ile sözlü anlaşma sağladı.

44.3 MİLYON EURO

Flamengo'nun Paqueta transferi için 44.3 milyon euro bonservis ödeyeceği ve anlaşmanın kısa süre içerisinde resmi olarak tamamlanacağı belirtildi.

Flamengo altyapısından yetişen Paqueta, 2019 yılında Milan'a 38.4 milyon euro bedelle transfer olarak Avrupa'ya adım atmıştı.

SEZON PERFORMANSI

West Ham United'da bu sezon 19 maçta süre bulan Brezilya futbolcu, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
