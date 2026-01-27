26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
2-2
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
0-2
26 Ocak
Everton-Leeds United
1-1
26 Ocak
Girona-Getafe
1-1
26 Ocak
Verona-Udinese
1-3
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
3-0
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
2-1

Porto yenilgisiz liderliğini sürdürdü!

Portekiz Süper Ligi'nin 19. haftasında Porto, sahasında Gil Vicente'yi 3-0 mağlup ederek 18 galibiyet ve 1 beraberlikle yenilgisiz liderliğini korudu.

27 Ocak 2026 01:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Porto yenilgisiz liderliğini sürdürdü!
Portekiz Süper Ligi'nin 19. haftasında Porto sahasında Gil Vicente'yi 3-0 mağlup etti ve 18 galibiyet, 1 beraberlikle yenilgisiz liderliğini sürdürdü.
 
Dragao Stadı'nda oynanan maçta ev sahibine galibiyeti getiren golleri 37. dakikada penaltıdan Samu Aghehowa, 75. dakikada Martim Fernandes ve 86. dakikada William Gomes kaydetti. Gil Vicente'de Martin Fernandez 69. dakikada kırmızı kart gördü.
 
Porto'da milli futbolcu Deniz Gül 77. dakikada oyuna dahil oldu.
 
Porto, en yakın takipçisi Sporting Lizbon'un 7, Benfica'nın ise 10 puan önünde yer alıyor.
 
Francesco Farioli yönetimindeki Porto, ligdeki 19 maçta kalesinde yalnızca 4 gol gördü.
 
Ligin sonraki maçında Porto deplasmanda Casa Pia ile karşılaşacak. Gil Vicente ise Famalicao'yu konuk edecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
